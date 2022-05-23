Будет суд: защитник Ман Сити не признал себя виновным в сексуальных преступлениях

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди не признал свою вину по всем девяти пунктам обвинения на предварительном слушании в Честере, сообщает L’Equipe.

27-летнего француза обвиняют в сексуальных преступлениях - семи изнасилованиях, попытке изнасилования и сексуальном насилии, которые якобы имели место с 25 октября 2018-го по 23 августа 2021-го.

Через три дня после последнего инцидента Менди был арестован и с тех пор не играет в футбол. Сперва он находился в тюрьме, затем - под домашним арестом.

Вместе с футболистом по всем пунктам обвиняется и его друг Луи Саа Маттури, который тоже не признал свою вину.

Рассмотрение дел по сути начнется в Честере 25 июля и будет длиться шесть недель. Судя по внешнему виду Менди, даже если он выиграет суд, ему потребуется много времени, чтобы вернуться в приличную форму, так что Александру Зинченко он пока точно не конкурент.