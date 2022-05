Дерби продолжается. Тоттенхэм может помешать Арсеналу подписать форварда Ман Сити

Уже долгое время форварда "Манчестер Сити" Габи Жезуса связывают с переходом в "Арсенал". Однако сейчас у "канониров" появился конкурент.

По данным авторитетного портала The Telegraph, конкуренцию "Арсенала" планирует навязать "Тоттенхэм". Антонио Конте точно будет требовать серьезного усиления и Жезус - один из кандидатов.

Exclusive: Tottenham to battle Arsenal in pursuit of Gabriel Jesus @mcgrathmike #MCFC #AFC #THFC https://t.co/XepsYYHfqA