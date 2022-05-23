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Дерби продолжается. Тоттенхэм может помешать Арсеналу подписать форварда Ман Сити

Англия
(1 голосов)

Лондонцам нужен чемпион Англии

Дерби продолжается. Тоттенхэм может помешать Арсеналу подписать форварда Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже долгое время форварда "Манчестер Сити" Габи Жезуса связывают с переходом в "Арсенал". Однако сейчас у "канониров" появился конкурент.

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По данным авторитетного портала The Telegraph, конкуренцию "Арсенала" планирует навязать "Тоттенхэм". Антонио Конте точно будет требовать серьезного усиления и Жезус - один из кандидатов.

Жезус в прошедшем сезоне совершил 25 результативных действий (13+12) в 41-м матче.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Габриэл Жезус
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Комментарии (1)
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Андрей (Odessa)
23.05.2022 в 18:41
У них и так отличная атака. Центр и защиту надо укреплять.
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