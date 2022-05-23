Дерби продолжается. Тоттенхэм может помешать Арсеналу подписать форварда Ман Сити

Уже долгое время форварда "Манчестер Сити" Габи Жезуса связывают с переходом в "Арсенал". Однако сейчас у "канониров" появился конкурент.

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По данным авторитетного портала The Telegraph, конкуренцию "Арсенала" планирует навязать "Тоттенхэм". Антонио Конте точно будет требовать серьезного усиления и Жезус - один из кандидатов.

Жезус в прошедшем сезоне совершил 25 результативных действий (13+12) в 41-м матче.