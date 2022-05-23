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Дерби продолжается. Тоттенхэм может помешать Арсеналу подписать форварда Ман Сити
Лондонцам нужен чемпион Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже долгое время форварда "Манчестер Сити" Габи Жезуса связывают с переходом в "Арсенал". Однако сейчас у "канониров" появился конкурент.
По данным авторитетного портала The Telegraph, конкуренцию "Арсенала" планирует навязать "Тоттенхэм". Антонио Конте точно будет требовать серьезного усиления и Жезус - один из кандидатов.
Exclusive: Tottenham to battle Arsenal in pursuit of Gabriel Jesus @mcgrathmike #MCFC #AFC #THFC https://t.co/XepsYYHfqA— Telegraph Football (@TeleFootball) May 23, 2022
Жезус в прошедшем сезоне совершил 25 результативных действий (13+12) в 41-м матче.
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