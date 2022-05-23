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Раздевалка в МЮ раскололась на британцев и легионеров. Роналду – лидер последних

Англия
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Тен Хаг сможет их сплотить?

Раздевалка в МЮ раскололась на британцев и легионеров. Роналду – лидер последних

Фото: twitter.com/ManUtd

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Раздевалка "Манчестер Юнайтед" к середине сезона разделилась на две группы в лице британцев и иностранцев под лидерством Криштиану Роналду, сообщает ESPN. Атмосфера в столовой на базе клуба к концу февраля была "ужасной".

Сообщается, что к середине сезона команда буквально раскололась надвое. У футболистов были жесткие перепалки в раздевалке во время матчей в Лиге чемпионов против "Атлетико", а также в перерыве игры с "Ливерпулем" (0:4).

Напомним, что тренировать "Юнайтед" в следующем сезоне будет Эрик тен Хаг. В минувшем сезоне он завоевал с "Аяксом" чемпионство. Также при нем нидерландская команда выходила в полуфинал Лиги чемпионов.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
espn.com

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