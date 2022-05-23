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Раздевалка в МЮ раскололась на британцев и легионеров. Роналду – лидер последних
Тен Хаг сможет их сплотить?
Фото: twitter.com/ManUtd
Раздевалка "Манчестер Юнайтед" к середине сезона разделилась на две группы в лице британцев и иностранцев под лидерством Криштиану Роналду, сообщает ESPN. Атмосфера в столовой на базе клуба к концу февраля была "ужасной".
Сообщается, что к середине сезона команда буквально раскололась надвое. У футболистов были жесткие перепалки в раздевалке во время матчей в Лиге чемпионов против "Атлетико", а также в перерыве игры с "Ливерпулем" (0:4).
Напомним, что тренировать "Юнайтед" в следующем сезоне будет Эрик тен Хаг. В минувшем сезоне он завоевал с "Аяксом" чемпионство. Также при нем нидерландская команда выходила в полуфинал Лиги чемпионов.
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