Раздевалка в МЮ раскололась на британцев и легионеров. Роналду – лидер последних

Раздевалка "Манчестер Юнайтед" к середине сезона разделилась на две группы в лице британцев и иностранцев под лидерством Криштиану Роналду, сообщает ESPN. Атмосфера в столовой на базе клуба к концу февраля была "ужасной".

Сообщается, что к середине сезона команда буквально раскололась надвое. У футболистов были жесткие перепалки в раздевалке во время матчей в Лиге чемпионов против "Атлетико", а также в перерыве игры с "Ливерпулем" (0:4).

Напомним, что тренировать "Юнайтед" в следующем сезоне будет Эрик тен Хаг. В минувшем сезоне он завоевал с "Аяксом" чемпионство. Также при нем нидерландская команда выходила в полуфинал Лиги чемпионов.