Манчестер Юнайтед готов заплатить 50 миллионов евро за полуфиналиста ЛЧ

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет приобрести защитника "Вильярреала" Пау Торреса. Англичане приготовили 50 миллионов евро на этот трансфер, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что отступные, прописанные в контракте испанца, составляют 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Пау провел за "Вильярреал" 47 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника как раз в 50 миллионов евро.