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Манчестер Юнайтед готов заплатить 50 миллионов евро за полуфиналиста ЛЧ
Именно так его оценивает Transfermarkt
Фото: twitter.com/LaResistencia
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет приобрести защитника "Вильярреала" Пау Торреса. Англичане приготовили 50 миллионов евро на этот трансфер, сообщает Marca.
Ранее сообщалось, что отступные, прописанные в контракте испанца, составляют 60 миллионов евро.
В минувшем сезоне Пау провел за "Вильярреал" 47 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника как раз в 50 миллионов евро.
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Источник:marca.com
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