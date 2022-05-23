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Манчестер Юнайтед готов заплатить 50 миллионов евро за полуфиналиста ЛЧ

Англия
(1 голосов)

Именно так его оценивает Transfermarkt

Манчестер Юнайтед готов заплатить 50 миллионов евро за полуфиналиста ЛЧ

Фото: twitter.com/LaResistencia

Новина українською

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет приобрести защитника "Вильярреала" Пау Торреса. Англичане приготовили 50 миллионов евро на этот трансфер, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что отступные, прописанные в контракте испанца, составляют 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Пау провел за "Вильярреал" 47 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника как раз в 50 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
marca.com

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