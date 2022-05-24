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Конкурент для Зинченко. Защитник Брайтона согласовал контракт с Ман Сити
"Горожанам" осталось договориться с "чайками" о сумме выкупа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Брайтона" Марк Кукурелья вскоре может сменить один английский клуб на другой.
По данным журналиста Николо Скиры, 23-летний уже согласовал с "Манчестер Сити" детали личного контракта, который будет рассчитан до 2027 года. Теперь чемпионы Англии ведут переговоры с "Брайтоном" по поводу выкупа испанского футболиста.
Финансовые подробности соглашения не разглашаются.
В сезоне 2021/22 в активе Кукурельи 1 гол и 2 результативные передачи в 39 матчах за "Брайтон" во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.
Напомним, что в составе "горожан" на позиции левого защитника играет Александр Зинченко. Также там выходит правый фулбек Канселу.
#ManchesterCity want to sign a new left fullback this summer: talks ongoing with #Brighton for Marc #Cucurella, who has already reached an agreement in principle with #MCFC for a contract until 2027. #transfers #BHAFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 24, 2022
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