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Конкурент для Зинченко. Защитник Брайтона согласовал контракт с Ман Сити

Англия
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"Горожанам" осталось договориться с "чайками" о сумме выкупа

Конкурент для Зинченко. Защитник Брайтона согласовал контракт с Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Брайтона" Марк Кукурелья вскоре может сменить один английский клуб на другой.

По данным журналиста Николо Скиры, 23-летний уже согласовал с "Манчестер Сити" детали личного контракта, который будет рассчитан до 2027 года. Теперь чемпионы Англии ведут переговоры с "Брайтоном" по поводу выкупа испанского футболиста.

Финансовые подробности соглашения не разглашаются.

В сезоне 2021/22 в активе Кукурельи 1 гол и 2 результативные передачи в 39 матчах за "Брайтон" во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, что в составе "горожан" на позиции левого защитника играет Александр Зинченко. Также там выходит правый фулбек Канселу.

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В статье: Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Марк Кукурелла Сасета
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