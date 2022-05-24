Агент Ярмоленко: Контракт Андрея с Вест Хэмом завершился

Вадим Шаблий, представляющий интересы Андрея Ярмоленко, подтвердил уход украинца из "Вест Хэма". В своих социальных сетях он заявил об окончании контракт с лондонцами.

"Контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" завершился. Я часто бывал на матчах Андрея в Лондоне и могу сказать, что играть в Англии - это возможно самый высокий уровень для каждого футболиста. Поэтому покидаем "Вест Хэм" с благодарностью к клубу, его менеджменту и всем болельщикам. Спасибо, за опыт и за высокие требования!", - написал Шаблий.

Где продолжит карьеру Андрей - пока неизвестно. В скором времени он присоединится к сборной Украины в Словении для подготовки к ближайшим матчам.