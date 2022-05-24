  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Агент Ярмоленко: Контракт Андрея с Вест Хэмом завершился
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Ярмоленко: Контракт Андрея с Вест Хэмом завершился

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Впереди новая глава

Агент Ярмоленко: Контракт Андрея с Вест Хэмом завершился

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вадим Шаблий, представляющий интересы Андрея Ярмоленко, подтвердил уход украинца из "Вест Хэма". В своих социальных сетях он заявил об окончании контракт с лондонцами.

Читайте такжеЯрмоленко: Мне хочется вернуться в Динамо, но есть своя карьера, которой осталось не так много

"Контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" завершился. Я часто бывал на матчах Андрея в Лондоне и могу сказать, что играть в Англии - это возможно самый высокий уровень для каждого футболиста. Поэтому покидаем "Вест Хэм" с благодарностью к клубу, его менеджменту и всем болельщикам. Спасибо, за опыт и за высокие требования!", - написал Шаблий.

Где продолжит карьеру Андрей - пока неизвестно. В скором времени он присоединится к сборной Украины в Словении для подготовки к ближайшим матчам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Вест хэ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде