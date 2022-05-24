Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Ярмоленко: Контракт Андрея с Вест Хэмом завершился
Впереди новая глава
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вадим Шаблий, представляющий интересы Андрея Ярмоленко, подтвердил уход украинца из "Вест Хэма". В своих социальных сетях он заявил об окончании контракт с лондонцами.
"Контракт Андрея Ярмоленко с "Вест Хэмом" завершился. Я часто бывал на матчах Андрея в Лондоне и могу сказать, что играть в Англии - это возможно самый высокий уровень для каждого футболиста. Поэтому покидаем "Вест Хэм" с благодарностью к клубу, его менеджменту и всем болельщикам. Спасибо, за опыт и за высокие требования!", - написал Шаблий.
Где продолжит карьеру Андрей - пока неизвестно. В скором времени он присоединится к сборной Украины в Словении для подготовки к ближайшим матчам.
Популярное сейчас
- Два именитых тренера могут сменить Петракова в случае отставки - источник
- Григорий Суркис предложил неожиданную схему проведения чемпионата Украины
- ОК Юг: россияне направили машины гражданских по минам, выживших – расстреляли
- Сити и Милан выигрывают чемпионаты, Барса снова уступила дома. Как прошёл последний день сезона в топ-лигах
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО