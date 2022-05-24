  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. И все-таки Лондон? Топ-клуб Англии следит за Соломоном
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И все-таки Лондон? Топ-клуб Англии следит за Соломоном

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Ранее сорвался переход в "Фулхэм"

И все-таки Лондон? Топ-клуб Англии следит за Соломоном

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Долгие недели зарубежные инсайдеры связывали Манора Соломона с переходом в "Фулхэм". Однако трансфер не сложился.

Читайте такжеПереход Соломона в Фулхэм провалился

Однако сейчас на вингер появился другой претендент. По данным Tottenham Insight, интерес к Соломону проявляет "Тоттенхэм", который в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов.

Немного детальнее о трансфере пишет Sport5. По их данным, за Соломона "Шахтер" просит шесть миллионов фунтов.

Контракт израильтянина с "Шахтером" действителен до зимы 2023-го. Порталом TransferMarkt он оценивается в 18 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tottenham Insight

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде