И все-таки Лондон? Топ-клуб Англии следит за Соломоном

Долгие недели зарубежные инсайдеры связывали Манора Соломона с переходом в "Фулхэм". Однако трансфер не сложился.

Однако сейчас на вингер появился другой претендент. По данным Tottenham Insight, интерес к Соломону проявляет "Тоттенхэм", который в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов.

Немного детальнее о трансфере пишет Sport5. По их данным, за Соломона "Шахтер" просит шесть миллионов фунтов.

