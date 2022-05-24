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И все-таки Лондон? Топ-клуб Англии следит за Соломоном
Ранее сорвался переход в "Фулхэм"
Фото: ФК Шахтер
Долгие недели зарубежные инсайдеры связывали Манора Соломона с переходом в "Фулхэм". Однако трансфер не сложился.
Однако сейчас на вингер появился другой претендент. По данным Tottenham Insight, интерес к Соломону проявляет "Тоттенхэм", который в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов.
Немного детальнее о трансфере пишет Sport5. По их данным, за Соломона "Шахтер" просит шесть миллионов фунтов.
Tottenham Hotspur are interested in signing Manor Solomon. Donetsk want £6m for him.— The Spurs Web (@thespursweb) May 24, 2022
- @sport5il pic.twitter.com/K3VE2Sy4VL
Контракт израильтянина с "Шахтером" действителен до зимы 2023-го. Порталом TransferMarkt он оценивается в 18 миллионов евро.
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