Итоги АПЛ-2021/22: как выступили украинцы, заслужил ли Пеп золото и почему Ливерпуль снова второй

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Подводим итоги сезона в Английской Премьер-лиге. Александр Рыженко расспросил обозревателя АПЛ на сайте UA-Футбол Бориса Сорокина о впечатлениях от прошедшего сезона чемпионата, чем запомнились украинские легионеры и о перспективах топ-клубов первенства.

Таймкоды:

00:30 – впечатление от сезона;

03:02 – Заслужил ли "Манчестер Сити" титул?

05:30 – Как выглядел Александр Зинченко?

10:32 – "Ливерпуль" снова второй. Почему?

17:41 – Останется ли "Челси" среди топ-клубов после смены владельца?

21:22 – Трансфер Лукаку – провал?

23:07 – "Шпоры" и "Арсенал": продолжат ли они прогрессировать?

29:28 – "МЮ" пятый подряд сезон без трофеев;

28:20 – Подводим черту под выступлениями Ярмоленко в "Вест Хэме"

44:28 – Ищем для Андрея клубы в Лондоне;

45:40 – "Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Бернли" и другие;

49:52 – Виталий Миколенко!