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Итоги АПЛ-2021/22: как выступили украинцы, заслужил ли Пеп золото и почему Ливерпуль снова второй
Чисто английский подкаст!
UA-Футбол
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Подводим итоги сезона в Английской Премьер-лиге. Александр Рыженко расспросил обозревателя АПЛ на сайте UA-Футбол Бориса Сорокина о впечатлениях от прошедшего сезона чемпионата, чем запомнились украинские легионеры и о перспективах топ-клубов первенства.
Таймкоды:
00:30 – впечатление от сезона;
03:02 – Заслужил ли "Манчестер Сити" титул?
05:30 – Как выглядел Александр Зинченко?
10:32 – "Ливерпуль" снова второй. Почему?
17:41 – Останется ли "Челси" среди топ-клубов после смены владельца?
21:22 – Трансфер Лукаку – провал?
23:07 – "Шпоры" и "Арсенал": продолжат ли они прогрессировать?
29:28 – "МЮ" пятый подряд сезон без трофеев;
28:20 – Подводим черту под выступлениями Ярмоленко в "Вест Хэме"
44:28 – Ищем для Андрея клубы в Лондоне;
45:40 – "Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Бернли" и другие;
49:52 – Виталий Миколенко!
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