Филлипс из Лидса – главная цель Сити на летнее трансферное окно

"Манчестер Сити" хочет приобрести этим летом хавбека "Лидса" Кэлвина Филлипса, сообщает The Times. "Горожане" отказались от покупки Деклана Райса из "Вест Хэма" из-за цены в 150 миллионов евро.

Сообщается, что 26-летний полузащитник сборной Англии – приоритетная цель "Сити" на лето.

Отмечается, что с "горожанами" за Филлипса также посоревнуются "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вест Хэм" и "Астон Вилла".

В этом сезоне Филлипс провел за "Лидс" 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Значительную часть сезона хавбек пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.