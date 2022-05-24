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Филлипс из Лидса – главная цель Сити на летнее трансферное окно

Англия
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С таким усилением нужно снова брать АПЛ

Филлипс из Лидса – главная цель Сити на летнее трансферное окно

Фото: twitter.com/LUFC

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"Манчестер Сити" хочет приобрести этим летом хавбека "Лидса" Кэлвина Филлипса, сообщает The Times. "Горожане" отказались от покупки Деклана Райса из "Вест Хэма" из-за цены в 150 миллионов евро.

Сообщается, что 26-летний полузащитник сборной Англии – приоритетная цель "Сити" на лето.

Отмечается, что с "горожанами" за Филлипса также посоревнуются "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вест Хэм" и "Астон Вилла".

В этом сезоне Филлипс провел за "Лидс" 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Значительную часть сезона хавбек пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

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В статье: Манчестер Сити Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс Калвин Филлипс
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Источник:
thetimes.co.uk

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