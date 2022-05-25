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Клопп признан лучшим тренером сезона в Английской Премьер-лиге
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона 2021/22 в Английской Премьер-лиге, сообщается на официальном сайте лиги.
Немецкий специалист завоевал данную награду второй раз в карьере. Впервые он выиграл ее в 2020 году.
Под руководством Клоппа "мерсисайдцы" завершили чемпионат Англии на втором месте, набрав 92 очка. Чемпионом стал "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы с 93 баллами. При этом, "красные" выиграли оба национальных Кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.
Your @BarclaysFooty Manager of the Season...— Premier League (@premierleague) May 24, 2022
???????? Jurgen Klopp ????????#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/EKpk5kf3A9
Напомним, что "Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с мадридским "Реалом". Поединок пройдет 28 мая во Франции на "Стад де Франс".
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