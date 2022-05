Клопп признан лучшим тренером сезона в Английской Премьер-лиге

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона 2021/22 в Английской Премьер-лиге, сообщается на официальном сайте лиги.

Немецкий специалист завоевал данную награду второй раз в карьере. Впервые он выиграл ее в 2020 году.

Под руководством Клоппа "мерсисайдцы" завершили чемпионат Англии на втором месте, набрав 92 очка. Чемпионом стал "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы с 93 баллами. При этом, "красные" выиграли оба национальных Кубка — Кубок английской лиги и Кубок Англии.

