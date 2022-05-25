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"МЮ - мусор": На телеканале BBC произошел курьезный эпизод в бегущей строке

Англия
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Нелепые действия стажера заставили извиняться канал

"МЮ - мусор": На телеканале BBC произошел курьезный эпизод в бегущей строке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время прямого эфира на телеканале ВВС произошел неприятный инцидент. В бегущей строке новостной ленты появилась надпись с оскорбительным содержанием футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

В нижней части экрана зрители могли заметить фразу "Manchester United — are rubbish", что в переводе означает "Манчестер Юнайтед" - мусор". Ведущая Аннита Маквей, работавшая в прямом эфире, сразу извинилась перед клубом и болельщиками, объяснив ситуацию.

По ее словам, ошибка возникла из-за стажера, который обучался тому как работать с бегущей строкой и он просто писал случайные вещи.

Позже к извинениям присоединился и сам канал.

"Во время тренировки произошел технический сбой с нашей тестовой бегущей строкой, которая на несколько секунд переключилась на прямой эфир. Мы приносим извинения за любое оскорбление, нанесенное в прямом эфире", – говорится в сообщении BBC.

"МЮ - мусор": На телеканале BBC произошел курьезный эпизод в бегущей строке - изображение 1
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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Guardian

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