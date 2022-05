"МЮ - мусор": На телеканале BBC произошел курьезный эпизод в бегущей строке

Во время прямого эфира на телеканале ВВС произошел неприятный инцидент. В бегущей строке новостной ленты появилась надпись с оскорбительным содержанием футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

В нижней части экрана зрители могли заметить фразу "Manchester United — are rubbish", что в переводе означает "Манчестер Юнайтед" - мусор". Ведущая Аннита Маквей, работавшая в прямом эфире, сразу извинилась перед клубом и болельщиками, объяснив ситуацию.

По ее словам, ошибка возникла из-за стажера, который обучался тому как работать с бегущей строкой и он просто писал случайные вещи.

Позже к извинениям присоединился и сам канал.

I had nothing to do with this!! #mcfc https://t.co/BTBwsJjFlm