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Арсенал продлил контракт с полузащитником

Англия
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Детали сделки не афишируются

Арсенал продлил контракт с полузащитником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" на своем официально сайте сообщил о пролонгации сотрудничества с египетским полузащитником Мохамедом Эльнени.

Детали сделки с 29-летним футболистом пока не разглашаются. Его предыдущий контракт с лондонцами истекал по завершении сезона-2022/2023.

Эльнени пополнил ряды "канониров" в зимнее трансферное окно в 2016 году, перейдя из швейцарского "Базеля". Всего в футболке лондонского клуба он отыграл 147 матчей, в которых забил 5 мячей и выполнил 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной Египта в 9 млн евро.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 "Арсенал" занял 5-е место в таблице АПЛ и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

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В статье: Арсенал (Лондон) Мохамед Эльнени
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Источник:
ФК Арсенал

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