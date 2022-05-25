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Арсенал продлил контракт с полузащитником
Детали сделки не афишируются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" на своем официально сайте сообщил о пролонгации сотрудничества с египетским полузащитником Мохамедом Эльнени.
Детали сделки с 29-летним футболистом пока не разглашаются. Его предыдущий контракт с лондонцами истекал по завершении сезона-2022/2023.
Эльнени пополнил ряды "канониров" в зимнее трансферное окно в 2016 году, перейдя из швейцарского "Базеля". Всего в футболке лондонского клуба он отыграл 147 матчей, в которых забил 5 мячей и выполнил 10 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной Египта в 9 млн евро.
Напомним, по итогам сезона 2021/22 "Арсенал" занял 5-е место в таблице АПЛ и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.
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