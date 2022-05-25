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Миколенко получил приз за лучший гол Эвертона в сезоне

Англия
(3 голосов)

"Ириски" раздали награды

Миколенко получил приз за лучший гол Эвертона в сезоне

Фото: Everton Football Club

UA-Футбол
Новина українською

Точный удар украинца Виталия Миколенко за "Эвертон" был признан лучшим голом "ирисок" в сезоне.

Фулбек забил в ворота "Лестера" на финише сезона АПЛ, что помогло "синим" добыть победу. Те три очка во многом спасли "Эвертон" от вылета в Чемпионшип.

Стоит отметить, что "ириски" раздали и другие награды. Лучшим игроком сезона был признан голкипер Джордан Пикфорд, а Энтони Гордон получил приз самого ценного молодого игрока.

В составе "Эвертона" за полгода Миколенко провел 16 игр, забив один гол, который и признали лучшим в сезоне.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.05.2022 в 20:31
Вітання! Один гол, але в "десяточку")
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