Миколенко получил приз за лучший гол Эвертона в сезоне

Точный удар украинца Виталия Миколенко за "Эвертон" был признан лучшим голом "ирисок" в сезоне.

Фулбек забил в ворота "Лестера" на финише сезона АПЛ, что помогло "синим" добыть победу. Те три очка во многом спасли "Эвертон" от вылета в Чемпионшип.

Стоит отметить, что "ириски" раздали и другие награды. Лучшим игроком сезона был признан голкипер Джордан Пикфорд, а Энтони Гордон получил приз самого ценного молодого игрока.

В составе "Эвертона" за полгода Миколенко провел 16 игр, забив один гол, который и признали лучшим в сезоне.