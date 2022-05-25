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Миколенко получил приз за лучший гол Эвертона в сезоне
"Ириски" раздали награды
Фото: Everton Football Club
Точный удар украинца Виталия Миколенко за "Эвертон" был признан лучшим голом "ирисок" в сезоне.
Фулбек забил в ворота "Лестера" на финише сезона АПЛ, что помогло "синим" добыть победу. Те три очка во многом спасли "Эвертон" от вылета в Чемпионшип.
Стоит отметить, что "ириски" раздали и другие награды. Лучшим игроком сезона был признан голкипер Джордан Пикфорд, а Энтони Гордон получил приз самого ценного молодого игрока.
???? @JPickford1— Everton (@Everton) May 25, 2022
⭐️ @anthonygordon
⚽️ Vitalii Mykolenko
A huge congrats, lads! ???????? pic.twitter.com/8Q0PT5xwij
В составе "Эвертона" за полгода Миколенко провел 16 игр, забив один гол, который и признали лучшим в сезоне.
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