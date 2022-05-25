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Мане: Переход в Баварию – хороший вопрос. Спросите после финала ЛЧ

Англия
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Мане: Переход в Баварию – хороший вопрос. Спросите после финала ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Ливерпуля" Садьо Мане прокомментировал возможный переход в "Баварию". "Сейчас мне сложно ответить на вопрос", – приводит его слова Metro.co.

"Думаю, это очень хороший вопрос, но сейчас мне будет сложно на него ответить. Разумеется, я сосредоточен на финале Лиги чемпионов.

Спросите меня после матча, и я отвечу", – сказал Мане на открытой тренировке команды.

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Ранее сообщалось, что "Бавария" интересуется нападающим "Ливерпуля" в качестве замены Левандовскому. Также на позицию рассматривается нападающий "Штутгарта" Саша Калайджич.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Садио Мане
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Источник:
metro.co.uk

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