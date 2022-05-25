Мане: Переход в Баварию – хороший вопрос. Спросите после финала ЛЧ

Вингер "Ливерпуля" Садьо Мане прокомментировал возможный переход в "Баварию". "Сейчас мне сложно ответить на вопрос", – приводит его слова Metro.co.

"Думаю, это очень хороший вопрос, но сейчас мне будет сложно на него ответить. Разумеется, я сосредоточен на финале Лиги чемпионов.

Спросите меня после матча, и я отвечу", – сказал Мане на открытой тренировке команды.

Читайте также Бавария отпустит Левандовского в Барселону, если подпишет Калайджича и ещё одного форварда

Ранее сообщалось, что "Бавария" интересуется нападающим "Ливерпуля" в качестве замены Левандовскому. Также на позицию рассматривается нападающий "Штутгарта" Саша Калайджич.