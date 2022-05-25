Куда Гнабри? Мане – главная цель Баварии на летнее трансферное окно

"Бавария" серьезно настроена в покупке нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. В данный момент клуб планирует начинать следующий сезон и с сенегальцем и с Левандовским в одном составе.

В последние дни стороны активизировали диалог и переход считается вполне реальным. В случае, если трансфер состоится, а Левандовский останется, Мане сыграет слева, тогда как Роберт останется на своей привычной позиции в центре.

Signing Sadio Mané is a top priority for Bayern at the moment. Talks have intensified with the player's management. Move is realistic. As of now, Bayern are planning with both Mané and Lewandowski for next season. Mané on the wing - Lewandowski upfront [@BILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 25, 2022

Отмечается, что уход Гнабри, в случае успеха с нападающим "Ливерпуля" станет ещё более реальным. Немец отклонил улучшенное предложение "Баварии" и будет готов отыграть последний сезон в мюнхене, чтобы летом 2023 уйти бесплатно, по истечению контракта.

"Бавария", в свою очередь, не хочет отпускать немца свободным агентом и рассмотрит вариант с его продажей. Ранее сообщалось, что в услугах Сержа был заинтересован мадридский "Реал".

В этом сезоне Гнабри провел за "Баварию" 45 матчей, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 70 миллионов евро.