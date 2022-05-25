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Куда Гнабри? Мане – главная цель Баварии на летнее трансферное окно

Англия
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"Реал" должен забирать немца

Куда Гнабри? Мане – главная цель Баварии на летнее трансферное окно

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

"Бавария" серьезно настроена в покупке нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. В данный момент клуб планирует начинать следующий сезон и с сенегальцем и с Левандовским в одном составе.

В последние дни стороны активизировали диалог и переход считается вполне реальным. В случае, если трансфер состоится, а Левандовский останется, Мане сыграет слева, тогда как Роберт останется на своей привычной позиции в центре.

Отмечается, что уход Гнабри, в случае успеха с нападающим "Ливерпуля" станет ещё более реальным. Немец отклонил улучшенное предложение "Баварии" и будет готов отыграть последний сезон в мюнхене, чтобы летом 2023 уйти бесплатно, по истечению контракта.

"Бавария", в свою очередь, не хочет отпускать немца свободным агентом и рассмотрит вариант с его продажей. Ранее сообщалось, что в услугах Сержа был заинтересован мадридский "Реал".

В этом сезоне Гнабри провел за "Баварию" 45 матчей, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 70 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Ливерпуль Садио Мане Серж Гнабри
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