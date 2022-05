Куда Гнабри? Мане – главная цель Баварии на летнее трансферное окно

"Бавария" серьезно настроена в покупке нападающего "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild. В данный момент клуб планирует начинать следующий сезон и с сенегальцем и с Левандовским в одном составе.

В последние дни стороны активизировали диалог и переход считается вполне реальным. В случае, если трансфер состоится, а Левандовский останется, Мане сыграет слева, тогда как Роберт останется на своей привычной позиции в центре.

Signing Sadio Mané is a top priority for Bayern at the moment. Talks have intensified with the player's management. Move is realistic. As of now, Bayern are planning with both Mané and Lewandowski for next season. Mané on the wing - Lewandowski upfront [@BILD]