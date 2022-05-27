Добро пожаловать в офсайд. Ливерпуль и его высокая линия обороны

Матчи "Ливерпуля" практически никогда не разочаровывают. Команда Юргена Клоппа играет быстро, смело, решительно. Чаще всего она преследует одну цель – непрестанное желание атаковать ворота соперника.

Намерения подтверждаются результататами: "Ливерпуль" забил 147 голов во всех турнирах сезона 2021/22. Больше в Европе только у "Манчестер Сити" (150).

Известно, что соперничество Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы приводит скорее не к усилению антагонизма между ними, а взаимному влиянию. Тренеры "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" хотят сделать свои команды сильнее, и не видят ничего стыдного в том, чтобы позаимствовать и адаптировать какой-то элемент игры у соперника. Но все же "Ливерпуль" остается "Ливерпулем", а "Манчестер Сити" – "Манчестер Сити". Команда Клоппа иначе распоряжается мячом, она быстрее с ним расстается на половине поля соперника. И в Премьер-лиге, и в Лиге чемпионов "красные" опережают "горожан" по количеству нанесенных ударов. Больше потерь – больше намерений сразу вернуть мяч назад. "Ливерпуль" лидирует в АПЛ по количеству давлений на соперника в атакующей трети, и в количестве ударов после отбора мяча (71, семь из них привели к голам).

Безусловно, настолько энергичный и эффективный прессинг требует слаженной работы всей команды. Линии атаки, полузащиты, обороны и вратарь должны понимать и реагировать на действия друг друга. В первую очередь, команда должна действовать компактно, избегая провалов между линиями. Чем выше находится линия атаки, тем ближе к воротам соперника должна быть и линия обороны. Интересно, что в среднем линия обороны (которая рассчитывается исходя из касаний мяча центрбеками) у "Манчестер Сити" выше, чем у "Ливерпуля", но это можно объяснить тем, что команда Гвардиолы дольше держит мяч на половине поля соперника. Обращает на себя внимание другой показатель – офсайды. В Премьер-лиге "Ливерпуль" ловил соперника вне игры 144 раза – на 50 раз чаще, чем "Сити" (второй показатель в лиге). Более того – "Ливерпулю" по показателю "офсайды у соперника" нет равных во всей Европе (в тройку попали "Сассуоло" и "Бетис").

Нужно понимать, что высокая линия обороны и офсайды у соперника – это не самоцель для "Ливерпуля".

"Не думаю, что кто-то решает играть с высокой линией, и только потом придумывает, что он будет делать с мячом, – говорит The Athletic неназванный европейский тренер, который не раз противостоял командам Юргена Клоппа, – Вопрос состоит в том, как мы хотим играть с мячом и потом уже – как это сказывается на нашей игре в защите".

"Попробуйте назвать команду, которая хочет доминировать во владении, но защищаться у своих ворот. Это противоречие. Если хочешь, чтобы у тебя был мяч, нужно лишить его соперника, и помимо этого ты лишаешь соперника пространства, которое он может контролировать. Ты не можешь остатьсч без своей половины поля. Она будет оставаться пустой и ты сам на это идешь".

(скрин – onefootball.com)

"Но вместе с тем ты так давишь на соперника, что он просто не способен спокойно разыгрывать мяч. Ты говоришь себе, что если они и проникнут в пространство за твоими защитниками, то не смогут это сделать с тщательно синхронизованной атакой, не смогут разыграть атаку в три-четыре паса".

И действительно. Что остается соперникам "Ливерпулю" в такой ситуации? Чаще команда Юргена Клоппа сама посказывает решение – играйте через проникающий пас (through ball).

Но соперники "Ливерпуля" забили только два гола за сезон после таких передач. У "красных" есть три варианта как справиться с такими ситуациями.

Первый – создание офсайдной ловушки. Возвращение Вирджила ван Дейка после серьезной травмы серьезно укрепило линию обороны "Ливерпуля" по сравнению с прошлым сезоном. Нужно понимать, что ван Дейк силен не только как защитник сам по себе, важны и его лидерские, организационные качества. "На поле ты просто обязан взаимодействовать со своими партнерами по команде, и я всегда это делаю. Помимо этого, на тренировках мы много работаем над синхронизаций наших действий, мы не можем просто стоять неподвижно на поле, надеясь, что офсайд случится сам собой", – говорит нидерландец. Всегда интересно наблюдать за тем, как ван Дейк "сканирует" движения соперника и в нужный момент делает один шаг. Иногда все упирается в милиметры, и "Ливерпуль" выручает VAR, фиксирующий офсайды, недоступные людскому глазу, как в матче чемпионата с "Манчестер Сити".

Второй способ – как бы банально это не звучало, это скорость. Если форвард соперника избежал офсайда, его просто нужно догнать. "Если ты играешь с высокой линией, оставляя много пространства за своей спиной, тебе нужна скорость в последней линии. И она у нас есть. Четверка наших защитников обладает отличной скоростью", – говорит ассистент Юргена Клоппа Пеп Лейндерс.

И, наконец, у "Ливерпуля" есть Алиссон. Бразильский вратарь – лидер прошлого сезона АПЛ по количеству действий вне штрафной площадки. Если сопернику удалось избежать офсайда и оторваться от защитников, кипер "Ливерпуля" в большинстве случаев успевает прочитать ситуацию и вовремя выйти из ворот. И Алиссон прекрасно действует в ситуациях один на один.

В плохой день высокая линия обороны "Ливерпуля" кажется неуместной, команду Клоппа хочется обвинить в небрежности и высокомерии. "Ливерпуль играет с такой высокой линией... Иногда нужно действовать проще. Ужасная игра в защите. Только посмотрите на ван Дейка. У него нет никакого желания отойти к своим воротам. Как будто он просто решил не двигаться", – говорил эксперт BBC Джермейн Дженас после одного из матчей. С ним соглашался известный в прошлом защитник "Сити" Майка Ричардс: "Отойди на несколько метров назад и у тебя не будет проблем".

(Фото – Getty Images/Global Images Ukraine)

Но наивно полагать, что призывы экспертов заставят "Ливерпуль" играть по-другому.

"О высокой линии "Ливерпуля" много разговоров. Но это линия "Ливерпуля", нравится это кому-то или нет. Так "Ливерпуль" играет", – заявил как-то в студии Sky Sports Джейми Каррагер.

Офсайд у соперника – это не везение, это часть плана. Думая об атаке, нельзя забывать и о защите. "Ливерпуль" выбирает рискованные варианты. И в этом он достиг высшего мастерства.