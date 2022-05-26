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Нужен ответ. МЮ хочет, чтобы Френки де Йонг быстрее определился со своим будущем

Англия
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Иначе перейдут к другим кандидатам

Нужен ответ. МЮ хочет, чтобы Френки де Йонг быстрее определился со своим будущем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Не так давно "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Эрика тен Хага главным тренером команды. Голландский специалист должен будет провести перестройку в английской команде.

Одна из его трансферных целей - покупка центрального полузащитника. "МЮ" проявляет активный интерес к Френки де Йонгу, однако игрок "Барселоны" еще не определился с будущим. Он хотел бы остаться в каталонской команде, однако опасается конкуренции и финансовых проблем "Барсы".

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В "МЮ" долго ждать не хотят - по данным Sport.es, представители "дьяволов" связались с Френки и дали понять, чтобы тот скорее решал вопрос со своим будущим. В противном случае они остановятся на других кандидатах.

В прошедшей кампании де Йонг отыграл 46 матчей и забил четыре гола. Его контракт с каталонцами действителен до 2026-го года.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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