Нужен ответ. МЮ хочет, чтобы Френки де Йонг быстрее определился со своим будущем

Не так давно "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Эрика тен Хага главным тренером команды. Голландский специалист должен будет провести перестройку в английской команде.

Одна из его трансферных целей - покупка центрального полузащитника. "МЮ" проявляет активный интерес к Френки де Йонгу, однако игрок "Барселоны" еще не определился с будущим. Он хотел бы остаться в каталонской команде, однако опасается конкуренции и финансовых проблем "Барсы".

В "МЮ" долго ждать не хотят - по данным Sport.es, представители "дьяволов" связались с Френки и дали понять, чтобы тот скорее решал вопрос со своим будущим. В противном случае они остановятся на других кандидатах.

В прошедшей кампании де Йонг отыграл 46 матчей и забил четыре гола. Его контракт с каталонцами действителен до 2026-го года.