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Ньюкасл готов побить свой трансферный рекорд ради игрока сборной Бразилии
Тот сейчас играет во Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Получивший недавно богатых владельцев "Ньюкасл" готов потратиться на трансферном рынке.
Как передает The Times, руководство "сорок" намерено активизировать переговоры с полузащитником Лукасом Пакета. Говорят, что ради него они могут побить свой же трансферный рекорд, выложив 50 миллионов фунтов.
???? Newcastle are lining up a bid of around €60M for Lucas Paqueta from Lyon.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 26, 2022
(Source: Times) pic.twitter.com/lijZuawxkZ
Пакета - основной футболист "Лиона", который постоянно вызывается в сборную Бразилии. В прошедшей кампании он совершил 18 результативных действий (11+7) в 41-м матче.
Напомним, что зимой "Ньюкасл" подписал другую бразильскую звезды "Лиона" - Бруну Гимарайнша.
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