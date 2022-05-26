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Ньюкасл готов побить свой трансферный рекорд ради игрока сборной Бразилии

Англия
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Ньюкасл готов побить свой трансферный рекорд ради игрока сборной Бразилии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Получивший недавно богатых владельцев "Ньюкасл" готов потратиться на трансферном рынке.

Как передает The Times, руководство "сорок" намерено активизировать переговоры с полузащитником Лукасом Пакета. Говорят, что ради него они могут побить свой же трансферный рекорд, выложив 50 миллионов фунтов.

Пакета - основной футболист "Лиона", который постоянно вызывается в сборную Бразилии. В прошедшей кампании он совершил 18 результативных действий (11+7) в 41-м матче.

Напомним, что зимой "Ньюкасл" подписал другую бразильскую звезды "Лиона" - Бруну Гимарайнша.

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В статье: Лион Ньюкасл Лукас Пакета
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