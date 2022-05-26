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Мората может продолжить карьеру в Англии
"Ювентус" не будет выкупать контракт испанца на текущих условиях
Фото: twitter.com/juventusfcen
Нападающим "Атлетико", последних 2 года выступающим за "Ювентус", Альваро Моратой интересуется "Арсенал", сообщает AS.
Сообщается, что в Мадриде уже знают, что "Ювентус" не собирается выкупать контракт форварда за ранее прописанные 35 миллионов евро. Туринцы пытаются снизить цену на нападающего.
В прошедшем сезоне Мората провел за "Ювентус" 48 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.
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Источник:as.com
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