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Мората может продолжить карьеру в Англии

Англия
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"Ювентус" не будет выкупать контракт испанца на текущих условиях

Мората может продолжить карьеру в Англии

Фото: twitter.com/juventusfcen

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Нападающим "Атлетико", последних 2 года выступающим за "Ювентус", Альваро Моратой интересуется "Арсенал", сообщает AS.

Сообщается, что в Мадриде уже знают, что "Ювентус" не собирается выкупать контракт форварда за ранее прописанные 35 миллионов евро. Туринцы пытаются снизить цену на нападающего.

В прошедшем сезоне Мората провел за "Ювентус" 48 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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Источник:
as.com

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