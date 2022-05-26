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Каррагер о Роналду: МЮ не может начать сезон с нападающим, которому 38 лет. Он должен сидеть на скамейке
Полностью рассчитывать на игрока в таком возрасте и правда опрометчиво
Фото: twitter.com/ManUtd
Бывший защитник "Ливерпуля" и эксперт на телевидении Джейми Каррагер высказался о роли Криштиану Роналду в команде следующего сезона. "МЮ" должен купить действительно хорошего игрока", – приводит его слова Daily Mail.
"Манчестер Юнайтед" не может начать следующий сезон с центральным нападающим, которому скоро исполнится 38 лет, даже если он забивает голы. Это неправильно для "Манчестер Юнайтед".
"Юнайтед" нужно купить нападающего, но кого вы купите – того, кто будет играть или того, кто будет сидеть на скамейке запасных? Что вы сделаете?
Если вы купите действительно хорошего игрока, то он должен играть, а Роналду должен сидеть на скамейке запасных", – сказал Джейми.
Криштиану в феврале следующего года исполнится 38. В прошедшем сезоне португалец забил 24 гола и отдал 3 голевые передачи в 38 матчах за "МЮ".
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