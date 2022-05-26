Каррагер о Роналду:  МЮ не может начать сезон с нападающим, которому 38 лет. Он должен сидеть на скамейке

Бывший защитник "Ливерпуля" и эксперт на телевидении Джейми Каррагер высказался о роли Криштиану Роналду в команде следующего сезона. "МЮ" должен купить действительно хорошего игрока", – приводит его слова Daily Mail.

"Манчестер Юнайтед" не может начать следующий сезон с центральным нападающим, которому скоро исполнится 38 лет, даже если он забивает голы. Это неправильно для "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" нужно купить нападающего, но кого вы купите – того, кто будет играть или того, кто будет сидеть на скамейке запасных? Что вы сделаете?

Если вы купите действительно хорошего игрока, то он должен играть, а Роналду должен сидеть на скамейке запасных", – сказал Джейми.

Криштиану в феврале следующего года исполнится 38. В прошедшем сезоне португалец забил 24 гола и отдал 3 голевые передачи в 38 матчах за "МЮ".