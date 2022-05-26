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Пополнение для Джеррарда. Астон Вилла объявила о трансфера защитника Севильи

Англия
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Достаточно интересный трансфер

Пополнение для Джеррарда. Астон Вилла объявила о трансфера защитника Севильи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английская "Астон Вилла" объявила о новом трансфере.

Состав клуба пополнил бразильский защитник Диего Карлос. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование и подпишет полноценный контракт. По данным инсайдеров, сделка обойдется англичанам в более чем 30 миллионов.

Диего Карлос на протяжении трех лет играл в составе "Севильи". Его трансферная стоимость на данный момент достигла пика (45 миллионов). Всего за испанскую сторону он провел 136 матчей, забил шесть голов и смог выиграть Лигу Европы.

Напомним, что несколько недель назад "Астон Вилла" выкупила у "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Читайте такжеОфициально: Астон Вилла выкупила у Барселоны Коутиньо
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Севилья Диего Карлос
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