Пополнение для Джеррарда. Астон Вилла объявила о трансфера защитника Севильи

Английская "Астон Вилла" объявила о новом трансфере.

Состав клуба пополнил бразильский защитник Диего Карлос. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование и подпишет полноценный контракт. По данным инсайдеров, сделка обойдется англичанам в более чем 30 миллионов.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee. — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 26, 2022

Диего Карлос на протяжении трех лет играл в составе "Севильи". Его трансферная стоимость на данный момент достигла пика (45 миллионов). Всего за испанскую сторону он провел 136 матчей, забил шесть голов и смог выиграть Лигу Европы.

Напомним, что несколько недель назад "Астон Вилла" выкупила у "Барселоны" Филиппе Коутиньо.