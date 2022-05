Пополнение для Джеррарда. Астон Вилла объявила о трансфера защитника Севильи

Английская "Астон Вилла" объявила о новом трансфере.

Состав клуба пополнил бразильский защитник Диего Карлос. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование и подпишет полноценный контракт. По данным инсайдеров, сделка обойдется англичанам в более чем 30 миллионов.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.