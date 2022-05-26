Спортивный директор МЮ: У этого состава огромный потенциал. Команда летом будет ещё усилена

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джон Мерто высказался о ближайших планах клуба. "Эрик тен Хаг будет играть ключевую роль в обновлении состава летом", – приводит его слова ESPN.

"Эрик тен Хаг будет стремиться максимально реализовать потенциал нынешних игроков и в то же время строить команду на будущее.

Состав будет усилен и обновлен этим летом, и Эрик в этом процессе сыграет ключевую роль: он вместе с нашим селекционным отделом определит цели на рынке и поучаствует в их привлечении.

У существующего состава по-прежнему огромный потенциал, также у нас сильная молодежь в академии", – сказал Мерто.

По итогам сезона "Манчестер Юнайтед" занял 6 место, что позволило команде выйти в Лигу Европы. В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/8 финала.