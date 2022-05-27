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Звезда Тоттенхэма может подписать новый контракт с клубом

Англия
(1 голосов)

Кейн готов остаться в клубе

Звезда Тоттенхэма может подписать новый контракт с клубом

Гарри Кейн

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн готов продлить контракт с клубом. Действующий контакт игрока с клубом истекает в июне 2024 года, но "шпоры" хотят сохранить свою звезду.

По информации Evening Standard, Кейн доволен прогрессом команды и надеется выиграть с "Тоттенхэмом" трофей в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Гарри 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов, а также отдал 10 результативных передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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Источник:
Evening Standard

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