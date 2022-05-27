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Насколько внимательно вы следили за АПЛ 2021/22 - Квиз

Англия
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На 15 вопросов есть три минуты

Насколько внимательно вы следили за АПЛ 2021/22 - Квиз

фото - Manchester City FC

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В минувшие выходные завершился юбилейный, 30-й розыгрыш АПЛ. Развязка этого сезона оказалась драматичной. Лидер первенства "Манчестер Сити", которому для чемпионства нужно было обыграть дома "Астон Виллу", за 15 минут до конца поединка "горел" 0:2, однако в итоге сумел одержать волевую победу и защитить чемпионский титул.

А помните, кто забил этот решающий гол? Эти и другие моменты АПЛ 2021/22 можно освежить в своей памяти, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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