Насколько внимательно вы следили за АПЛ 2021/22 - Квиз

В минувшие выходные завершился юбилейный, 30-й розыгрыш АПЛ. Развязка этого сезона оказалась драматичной. Лидер первенства "Манчестер Сити", которому для чемпионства нужно было обыграть дома "Астон Виллу", за 15 минут до конца поединка "горел" 0:2, однако в итоге сумел одержать волевую победу и защитить чемпионский титул.

А помните, кто забил этот решающий гол? Эти и другие моменты АПЛ 2021/22 можно освежить в своей памяти, пройдя наш квиз.