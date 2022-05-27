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Хочет стать тренером. Голкипер МЮ объявил о завершении карьеры
Спортсмен повесил бутсы на гвоздь в возрасте 39 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Ли Гант решил завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на официальном сайте "манкунианцев".
Англичанин теперь начнет работу тренером в другом клубе. Грант присоединился к "красным дьяволам" летом 2018 года за 1,7 млн евро из "Сток Сити". За четыре сезона он отыграл 2 матча, в которых пропустил 3 мяча.
До переезда на "Олд Траффорд" Ли выступал за такие команды, как "Дерби Каунти", "Бернли", "Олдхэм" и "Шеффилд Уэнсдей", сыграв более 500 матчей за карьеру.
"Осуществление детской мечты играть за "Манчестер Юнайтед" было чем-то, что я считал недостижимым, поэтому достижение этого наполняет меня большой гордостью и эмоциями!.
Хотя я не играл так много в последние четыре года, я каждый день отдавал команде все на тренировочном поле и в раздевалке. Я никогда не мог отказаться от возможности присоединиться к крупнейшему клубу в мире, и я так благодарен за извлеченные уроки и друзей, которых я приобрел", - сказал он.
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