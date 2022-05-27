Хочет стать тренером. Голкипер МЮ объявил о завершении карьеры

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Ли Гант решил завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на официальном сайте "манкунианцев".

Англичанин теперь начнет работу тренером в другом клубе. Грант присоединился к "красным дьяволам" летом 2018 года за 1,7 млн евро из "Сток Сити". За четыре сезона он отыграл 2 матча, в которых пропустил 3 мяча.

До переезда на "Олд Траффорд" Ли выступал за такие команды, как "Дерби Каунти", "Бернли", "Олдхэм" и "Шеффилд Уэнсдей", сыграв более 500 матчей за карьеру.