Можно просто Газза. Сегодня празднует юбилей один из самых скандальных игроков английского футбола

Пол Джон Гаскойн родился 27 мая 1967 года. Английский полузащитник, один из лидеров сборной Англии с конца 1980-х годов до середины 1990-х. Известен своим футбольным талантом и необузданным нравом (в том числе и сильной алкогольной зависимостью).

Гаскойн был одной из звезд английской сборной на чемпионате мира 1990 года. Команда "трех львов" тогда смогла дойти до полуфинала, уступив по пенальти своему самому принципиальному сопернику, сборной Германии. Кадры с плачущим от обиды Гаскойном тогда облетели весь мир.

В 2002 году он был включен в Зал славы английского футбола. Выступал за "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Лацио", "Рейнджерс", "Мидлсбро", "Эвертон", "Бернли" и "Бостон Юнайтед".