Клопп о переносе финала ЛЧ: Именно такой посыл должна была получить россия

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о переносе финала Лиги чемпионов из российского Санкт-Петербурга в Париж. "Этот финал посвящается людям Украины", – приводит его слова This is Anfield.

"Я рад, что игра состоится, и этому тысяча причин. Игра состоится, но не в Санкт-Петербурге – именно такой посыл должна была получить россия.

Жизнь продолжается, хоть ее и пытаются разрушить. Этот финал посвящается людям Украины", – сказал главный тренер"«Ливерпуля".

Klopp: "That the game still happens and it's not in St Petersburg is exactly the message Russia should get.



"Life goes on even though you try to destroy it. This final is for the people of Ukraine."