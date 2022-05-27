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Клопп о переносе финала ЛЧ: Именно такой посыл должна была получить россия

Англия
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Немец посвятил финал Украине

Клопп о переносе финала ЛЧ: Именно такой посыл должна была получить россия

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о переносе финала Лиги чемпионов из российского Санкт-Петербурга в Париж. "Этот финал посвящается людям Украины", – приводит его слова This is Anfield.

"Я рад, что игра состоится, и этому тысяча причин. Игра состоится, но не в Санкт-Петербурге – именно такой посыл должна была получить россия.

Жизнь продолжается, хоть ее и пытаются разрушить. Этот финал посвящается людям Украины", – сказал главный тренер"«Ливерпуля".

Финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Реал" пройдет в субботу, 28 мая. Начало матча в 22:00.

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В статье: Юрген Клопп Реал (Мадрид) Ливерпуль финал Лиги Чемпионов война с Россией
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