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Клопп о переносе финала ЛЧ: Именно такой посыл должна была получить россия
Немец посвятил финал Украине
Фото: twitter.com/LFC
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о переносе финала Лиги чемпионов из российского Санкт-Петербурга в Париж. "Этот финал посвящается людям Украины", – приводит его слова This is Anfield.
"Я рад, что игра состоится, и этому тысяча причин. Игра состоится, но не в Санкт-Петербурге – именно такой посыл должна была получить россия.
Жизнь продолжается, хоть ее и пытаются разрушить. Этот финал посвящается людям Украины", – сказал главный тренер"«Ливерпуля".
Klopp: "That the game still happens and it's not in St Petersburg is exactly the message Russia should get.— This Is Anfield (@thisisanfield) May 27, 2022
"Life goes on even though you try to destroy it. This final is for the people of Ukraine."
Финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Реал" пройдет в субботу, 28 мая. Начало матча в 22:00.
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