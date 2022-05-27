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ПСЖ предложили подписать нападающего Арсенала

Англия
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С Лигой 1 уже знаком

ПСЖ предложили подписать нападающего Арсенала

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Вингер "Арсенала" Николя Пепе может перейти в "ПСЖ", сообщает Foot Mercato. Парижане ищут кем заменить Анхеля Ди Марию.

26-летний нападающий потерял место в основном составе "канониров" и готов сменить команду.

Напомним, что Николя присоединился к "Арсеналу" в 2019 году. "Гуннеры" заплатили "Лиллю" 80 миллионов евро – рекордную для себя сумму.

Контракт Пепе истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне Николя провел за "Арсенал" 23 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает ивуарийца в 30 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Николя Пепе Лилль ПСЖ
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Источник:
footmercato.net

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