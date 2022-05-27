ПСЖ предложили подписать нападающего Арсенала

Вингер "Арсенала" Николя Пепе может перейти в "ПСЖ", сообщает Foot Mercato. Парижане ищут кем заменить Анхеля Ди Марию.

26-летний нападающий потерял место в основном составе "канониров" и готов сменить команду.

Напомним, что Николя присоединился к "Арсеналу" в 2019 году. "Гуннеры" заплатили "Лиллю" 80 миллионов евро – рекордную для себя сумму.

Контракт Пепе истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне Николя провел за "Арсенал" 23 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает ивуарийца в 30 миллионов евро.