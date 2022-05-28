Конте останется в Тоттенхэме на следующий сезон

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте останется в английском клубе на следующий сезон.

Вчера итальянский специалист провел заключительные переговоры со спортивным директором клуба Фабио Паратичи. "Шпоры" согласились на условия тренера, среди которых - подписание шести новых футболистов.

Сам Конте претендует на победу в АПЛ в следующем сезоне. Он хочет усилить центр и фланги защиты, опорную зону, а также купить еще одного нападающего для ротации состава.