Челси официально объявил о продаже клуба

Английский "Челси" на своем официальном сайте объявил о продаже клуба.

Окончательное соглашение было заключено в ночь с 27 на 28 мая. Теперь управлять клубом будет американский консорциум во главе с миллиардером Тодом Боэлем.

Документы будут подписаны в понедельник, 30 мая. Тогда российский олигарх Роман Абрамович уже не будет иметь никакого отношения к клубу, а сам “Челси”, как отмечается в заявлении, “будет обновляться”.

Напомним, что, по информации Bloomberg, новые владельцы выложат за клуб 4,25 млрд фунтов стерлингов. Ранее "Челси" получил разрешение на продажу клуба от АПЛ и Великобритании. Лицензию на новый сезон “аристократы” смогут получить в июне.