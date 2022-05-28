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Челси официально объявил о продаже клуба
Все будет оформлено в понедельник
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Челси" на своем официальном сайте объявил о продаже клуба.
Окончательное соглашение было заключено в ночь с 27 на 28 мая. Теперь управлять клубом будет американский консорциум во главе с миллиардером Тодом Боэлем.
Документы будут подписаны в понедельник, 30 мая. Тогда российский олигарх Роман Абрамович уже не будет иметь никакого отношения к клубу, а сам “Челси”, как отмечается в заявлении, “будет обновляться”.
Напомним, что, по информации Bloomberg, новые владельцы выложат за клуб 4,25 млрд фунтов стерлингов. Ранее "Челси" получил разрешение на продажу клуба от АПЛ и Великобритании. Лицензию на новый сезон “аристократы” смогут получить в июне.
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