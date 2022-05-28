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Челси официально объявил о продаже клуба

Англия
(3 голосов)

Все будет оформлено в понедельник

Челси официально объявил о продаже клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Челси" на своем официальном сайте объявил о продаже клуба.

Окончательное соглашение было заключено в ночь с 27 на 28 мая. Теперь управлять клубом будет американский консорциум во главе с миллиардером Тодом Боэлем.

Документы будут подписаны в понедельник, 30 мая. Тогда российский олигарх Роман Абрамович уже не будет иметь никакого отношения к клубу, а сам “Челси”, как отмечается в заявлении, “будет обновляться”.

Напомним, что, по информации Bloomberg, новые владельцы выложат за клуб 4,25 млрд фунтов стерлингов. Ранее "Челси" получил разрешение на продажу клуба от АПЛ и Великобритании. Лицензию на новый сезон “аристократы” смогут получить в июне.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон)
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