Манчестер Юнайтед планирует купить хавбека Вулвз

"Манчестер Юнайтед" планирует продолжить переговоры с "Вулвергемптоном" о трансфере португальского полузащитника Рубена Невеша.

Манкунианцы в ближайшее время отправят официальное предложение в размере 53 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Новый тренер клуба Эрик тен Хаг считает, что опорная зона команды является проблемной, а португалец – один из приоритетных вариантов для решения этого.

В сезоне 2021/22 Невеш смог забить 4 гола и сделать 2 ассиста в 33 матчах АПЛ.