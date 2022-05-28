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Манчестер Юнайтед планирует купить хавбека Вулвз
Тен Хаг хочет усилить клуб
"Манчестер Юнайтед" планирует продолжить переговоры с "Вулвергемптоном" о трансфере португальского полузащитника Рубена Невеша.
Манкунианцы в ближайшее время отправят официальное предложение в размере 53 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Новый тренер клуба Эрик тен Хаг считает, что опорная зона команды является проблемной, а португалец – один из приоритетных вариантов для решения этого.
В сезоне 2021/22 Невеш смог забить 4 гола и сделать 2 ассиста в 33 матчах АПЛ.
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Источник:Журналіст Екрем Конур
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