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Тоттенхэм бесплатно подпишет вратаря сборной Англии

Англия
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Фрейзер Форстер перейдет из Саутгемптона

Тоттенхэм бесплатно подпишет вратаря сборной Англии

Фото: 90min

UA-Футбол
Новина українською

Вратарь "Саутгемптона" Фрейзер Форстер перейдет в лондонский "Тоттенхэм" в качестве свободного агента. Как сообщает BBC Sport, голкипер уже прошел медицинское обследование и о переходе вскоре будет объявлено официально.

Текущий контракт Форстера истекает в конце июня, что позволит "Тоттенхэму" заполучить вратаря сборной Англии за бесплатно. За "трёх львов" Фрейзер сыграл 6 матчей, с момента дебюта в 2013 году.

Форстер станет вторым вратарем "Тоттенхэма", и будет подменять первого – Уго Льориса. Нынешний запасной голкипер "Спёрс" Пьерлуиджи Голлини заявлял о желании вернуться в "Аталанту", у которой он и был арендован "Тоттенхэмом".

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В статье: Фрейзер Форстер Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон" Национальная сборная Англии
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