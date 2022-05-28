Тоттенхэм бесплатно подпишет вратаря сборной Англии

Вратарь "Саутгемптона" Фрейзер Форстер перейдет в лондонский "Тоттенхэм" в качестве свободного агента. Как сообщает BBC Sport, голкипер уже прошел медицинское обследование и о переходе вскоре будет объявлено официально.

Текущий контракт Форстера истекает в конце июня, что позволит "Тоттенхэму" заполучить вратаря сборной Англии за бесплатно. За "трёх львов" Фрейзер сыграл 6 матчей, с момента дебюта в 2013 году.

Форстер станет вторым вратарем "Тоттенхэма", и будет подменять первого – Уго Льориса. Нынешний запасной голкипер "Спёрс" Пьерлуиджи Голлини заявлял о желании вернуться в "Аталанту", у которой он и был арендован "Тоттенхэмом".