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МЮ попытается приобрести Н`Голо Канте
У полузащитника Челси остался лишь год контракта
Фото: Playing for 90
"Манчестер Юнайтед" стремиться усилить свою полузащиту после провального сезона АПЛ, окончившегося финишем на шестом месте. Как сообщает The Guardian, среди игроков, которые интересны "МЮ" – полузащитник "Челси" Н`Голо Канте.
Контракт француза истечет в конце следующего сезона, однако "Челси" на данный момент не готовы продать Канте. Главный тренер лондонцев Томас Тухель ранее не скрывал своего желания поработать с Н`Голо. Он сравнивал его важность с таковой Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Кевина де Брюйне.
Среди других полузащитников, интересных "Манчестер Юнайтед" – игрок "Вест Хэма" Деклан Райс и игрок "Барселоны" Френки де Йонг.
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