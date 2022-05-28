  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ попытается приобрести Н`Голо Канте
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ попытается приобрести Н`Голо Канте

Англия
(1 голосов)

У полузащитника Челси остался лишь год контракта

МЮ попытается приобрести Н`Голо Канте

Фото: Playing for 90

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" стремиться усилить свою полузащиту после провального сезона АПЛ, окончившегося финишем на шестом месте. Как сообщает The Guardian, среди игроков, которые интересны "МЮ" – полузащитник "Челси" Н`Голо Канте.

Контракт француза истечет в конце следующего сезона, однако "Челси" на данный момент не готовы продать Канте. Главный тренер лондонцев Томас Тухель ранее не скрывал своего желания поработать с Н`Голо. Он сравнивал его важность с таковой Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Кевина де Брюйне.

Среди других полузащитников, интересных "Манчестер Юнайтед" – игрок "Вест Хэма" Деклан Райс и игрок "Барселоны" Френки де Йонг.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Нголо Канте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде