МЮ попытается приобрести Н`Голо Канте

"Манчестер Юнайтед" стремиться усилить свою полузащиту после провального сезона АПЛ, окончившегося финишем на шестом месте. Как сообщает The Guardian, среди игроков, которые интересны "МЮ" – полузащитник "Челси" Н`Голо Канте.

Контракт француза истечет в конце следующего сезона, однако "Челси" на данный момент не готовы продать Канте. Главный тренер лондонцев Томас Тухель ранее не скрывал своего желания поработать с Н`Голо. Он сравнивал его важность с таковой Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Кевина де Брюйне.

Среди других полузащитников, интересных "Манчестер Юнайтед" – игрок "Вест Хэма" Деклан Райс и игрок "Барселоны" Френки де Йонг.