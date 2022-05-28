The show must go on. К годовщине самого кровавого финала в летописи еврокубков

Это мог быть финал мечты: в решающем матче за Кубок европейских чемпионов-1985 сошлись действующий обладатель трофея "Ливерпуль", в котором блистали Иан Раш и Кенни Далглиш, и главный претендент на титул (а заодно – победитель предыдущего розыгрыша Кубка кубков) "Ювентус" с Мишелем Платини, Паоло Росси и Збигневом Бонеком в составе. Увы, но битву футбольных титанов затмила битва за жизнь, развернувшаяся на трибунах брюссельского стадиона "Эйзель" за час до стартового свистка. И 39 болельщикам, преимущественно итальянцам, не суждено было выйти из нее живыми.

Арена в столице Бельгии, построенная еще в 1930 году, не впервые принимала матч серьезного уровня. Прежде на ней уже проводились три финала Кубка чемпионов, три финала Кубка кубков и даже решающий поединок Евро-1972, в котором сборная ФРГ разгромила СССР 3:0. Однако, к середине 1980-х "Эйзель" морально устарел, его конструкции обветшали, износились и нуждались в ремонте. Трибуны буквально рассыпались, а в стенах, построенных из шлакоблоков, при желании можно было проделать дыру.

Проблемы дряхлеющего стадиона усугубились безалаберностью организаторов матча. За неделю до финала в полицию Брюсселя пришел факс от английских коллег. В нем сотрудники Скотленд-Ярда предоставили полный список отправившихся в Бельгию фанатов, которые на Туманном Альбионе входили в группу риска. Но брюссельские стражи порядка не сочли нужным внимательно изучить этот документ. Более того, они даже не стали заморачиваться личным досмотром при входе на стадион. Как следствие, на трибуны были пронесены кастеты, ножи и металлические прутья, как зафиксировали потом камеры. Работники арены не удосужились очистить трибуны и от камней, которые откалывались от обветшавших конструкций. При этом, алкоголь в окрестностях "Эйзеля" перед матчем продавался без ограничений, а потому многие английские фаны попали на стадион уже сильно "разогретыми". Но самый большой "косяк" организаторы допустили при распределении мест и билетов. Стадион был поделен на три крупных зоны. Нейтральные болельщики сидели на противоположных трибунах вдоль поля, а виражи за воротами предназначались для фанатов игравших команд. С одной стороны, в секторах M, N, O, располагались тиффози "Ювентуса". Логично было бы предположить, что сектора Y, X, Z с противоположной стороны будут отданы фанам "Ливерпуля", но "красным" достались лишь секторы Y и X. А вот злосчастный сектор Z (эта буква уже тогда "подмочила" свою репутацию) формально числился нейтральным, но по факту на три четверти оказался заполненным итальянцами. Билеты туда болельщики "Юве" приобретали через туристические агентства и у местных спекулянтов, которыми в тот вечер кишела площадь перед стадионом. Вместо того, чтобы рассадить поклонников соперничающих команд подальше друг от друга во избежание конфликтов, их разместили по соседству! Между ними – лишь два слоя хлипкой сетки для куриных вольеров и десяток полицейских.

За час до начала матча наиболее отмороженные из английских фанатов, которые в те времена кошмарили всю футбольную Европу, принялись швырять в итальянцев камни и древки от флагов, запускать ракеты, и постепенно напряжение на трибунах начало расти. Итальянские тифози "подлили масла в огонь", развесив в своем секторе баннер "Красные животные". Для британцев это стало сигналом к действию. В считанные секунды ливерпульские хулиганы разнесли металлическую сетку и напали на фанатов "Ювентуса". А бельгийские полицейские, не предполагавшие, что беспорядки разразятся еще до начала игры, оказались к этому совершенно не готовы. Позже британские фаны оправдывались, что целью "набега" было всего лишь нагнать страху на противника и просто поразвлечься. Но откуда это было знать итальянцам и другим зрителям сектора Z? Увидев стремительно надвигающуюся толпу английских хулиганов, орущую и нетрезвую, они запаниковали и бросились к противоположному краю своего сектора. В поисках спасения толпа болельщиков оказалась зажатой между небольшой бетонной стеной и решеткой, отделявшей трибуну от поля. Бельгийские полицейские, истолковав все, как попытку проникнуть на газон, приняли "умное" решение: поспешили блокировать все входы и выходы, вместо того чтобы открыть их как можно шире и не препятствовать эвакуации зрителей. В итоге, под давлением гигантского людского слепого тарана сначала обвалилась несущая стена сектора, а затем, не выдержав избыточного веса, рухнули и решетки. Огромное число людей было сбито с ног, раздавлено и растоптано напиравшими сверху. В этом аду погибло 39 человек: 32 итальянца, 4 бельгийца, 2 француза и один североирландец. Еще около 600 получили ранения. Самому младшему из погибших было всего 11 лет.

Увидев, что происходит на противоположном вираже, "взорвались" "туринские" секторы. Тиффози "Ювентуса" попытались прорваться на помощь своим, устроив настоящую битву с полицией. В стражей порядка и стюардов полетели бутылки, камни и все, что подворачивалось под руку. На стадионе воцарился хаос. Ситуацию удалось урегулировать лишь спустя полчаса – помог подоспевший отряд полицейского спецназа. Все это время диктор по стадиону пытался успокоить взбунтовавшуюся публику, сообщая, что матч с опозданием, но состоится.

Тела умерших, накрытые кусками ткани и одеждой, укладывали на носилки и оставляли на парковке возле стадиона до приезда медиков. Просто ужас! Но еще более ужасной стала циничность чиновников УЕФА, которые после всего случившегося настояли на проведении матча. "УЕФА не отменил матча, так как возникла угроза дальнейших беспорядков при эвакуации зрителей со стадиона, и число жертв могло оказаться намного больше", – говорилось в специальном коммюнике Европейского союза футбольных ассоциаций, обнародованном на следующий день. Обе команды поначалу отказывались играть, и лишь под давлением вышли на поле. Главный тренер "красных" Джо Фэган позже вспоминал: "Когда мы узнали о смертях на стадионе, я сказал инспектору матча, что мы остаемся в раздевалке. Вскоре к нам зашел начальник брюссельской полиции и начал настаивать, чтобы мы сыграли. Кто-то из моих парней возразил: "Как можно выйти на поле, если там погибли люди?!". Но полицейский знал, что ответить: "Мы должны провести матч, иначе ситуация усугубится. Я уже поговорил с "Юве", они согласны. Очередь за вами". Этого никто не хотел, но нам пришлось".

Впоследствии целесообразность проведения этого поединка, ставшего пляской на крови, не раз ставилась под сомнение. Тем не менее, шоу было продолжено, игра состоялась, и Мишель Платини принес победу "Старой Синьоре", реализовав на 56-й минуте весьма сомнительный пенальти. Забив гол, француз бурно отпраздновал его с партнерами и выглядел при этом абсолютно счастливым. Для многих были непонятны столь радостные эмоции, и Платини потом пришлось оправдываться: "Мы отомстили за всех на поле, так как из-за нас, футболистов, наши болельщики приняли смерть".

После матча не было никаких торжеств, трофей вручили туринцам не на поле, а в подтрибунном помещении, возле раздевалок. Футбольные чиновники были подавлены, президент УЕФА Жак Жорж заявил журналистам: "То, что случилось сегодня вечером, не станет гибелью Кубка европейских чемпионов, но в любом случае футбол потерпел поражение". Однако, "бьянконери", впервые завоевавшие главный еврокубковый трофей, не смогли удержаться от круга почета по стадиону, за что подверглись критике после возвращения на родину. Праздновать там, где всего пару часов назад случилась трагедия, многие в Италии посчитали неуместным.

УЕФА молниеносно отреагировал на произошедшее, наложив запрет на участие английских команд во всех европейских клубных турнирах на неопределенный срок и отменив проведение Суперкубка УЕФА-1985, в котором "Юве" должен был встретиться с "Эвертоном". Дисквалификацию сняли по прошествии пяти лет, еще через год был амнистирован и "Ливерпуль". Кроме того, 14 из 26 задержанных английских болельщиков были признаны виновными в непредумышленном массовом убийстве и осуждены на три года лишения свободы каждый.

С тех пор "Ливерпуль" и "Ювентус" пересекались в еврокубках лишь однажды – в четвертьфинале Лиги чемпионов-2005. В первом матче, проходившем в Англии, болельщики "красных" устроили перформанс, выложив из модулей итальянское слово "Аmicizia" ("Дружба"). А участники финала-1985 Мишель Платини и Иан Раш вынесли на поле памятный баннер, напоминавший о жертвах трагедии. Но тиффози "Юве" при этом дружно отвернулись спиной, синхронно выбросив вверх руки с поднятым средним пальцем – более чем наглядная демонстрация того, что они не простили и прощать не собираются…

Фото из архива