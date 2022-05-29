Ноттингем Форест почти в АПЛ: три кита, благодаря которым легендарная команда рвется в элиту

Фанаты "Ноттингем Форест" любят жить прошлым. Брайан Клаф, чей памятник стоит в центре города, Питер Тейлор, триумф в Первом дивизионе, две победы подряд в Кубке европейских чемпионов — традиционные темы на "Сити Граунд". Здесь нет ничего удивительного, учитывая, как из года в год команда безнадежно пыталась выбраться из Чемпионшипа.

За последние пять сезонов "лесники" побывали как в шаге от пропасти (21 место), так и чуть не запрыгнули в шестерку лучших. Клуб не мог похвастаться какой-либо стабильностью и показательно завершил кампанию 2020/21 на 17-й строчке турнирной таблицы. Более того, по состоянию на середину сентября 2021-го "Форест" вообще болтался на 23-й строчке дивизиона, с одним жалким очком в активе.

Сейчас на дворе конец мая и на наших глазах "Ноттингем" пишет сказку. Остался один матч до вожделенного возвращения в АПЛ — в финале плей-офф нужно одолеть "Хаддерсфилд Таун". Возникает логичный вопрос: благодаря чему произошла столь поразительная трансформация – от андердога до фаворита?

Можно сказать, что "красные" держатся на трех китах:

Кит первый: романтик, принесший системность и положивший конец беспорядку

До недавнего времени болельщики "Фореста" искренне ненавидели Эвангелоса Маринакиса, действующего президента клуба. Греческий магнат, чьим главным активом является судостроительная компания Capital Maritime & Trading Corp, появился в их жизни в 2017-м. Казалось, что этот человек понимает футбол, ведь с 2010-го руководит "Олимпиакосом" - однозначно успешным проектом (эпоха Маринакиса принесла 14 трофеев, плюс пиренейцы являются частыми гостями плей-офф еврокубков).

Эвангелос Маринакис, фото - Getty Images

На деле бизнесмен поразил нетипичностью, мягко говоря. На родине Эвангелос – видная фигура, известная не только спортивными достижениями. Организация преступных группировок, мошенничество, вымогательство, дача взяток, оборот наркотиков, причастность к договорным матчам и покушение на убийство (арбитра Петроса Константинеаса) – все это приписывают мультимиллионеру.

Представители Маринакиса являются частыми гостями в зале суда, поэтому максимально удивительно, как чиновничий аппарат Великобритании позволил греку приобрести "Ноттингем Форест". Будучи импульсивным типом, склонным к практике кнута (о пряниках речь не идет), Эвангелос устроил в кабинетах "лесников" безумную кутерьму. Что тут говорить, если при его правлении было поменено 6 тренеров (это еще мы не вписали временные "прокладки") и возникли проблемы с финансированием. Нет, не из-за каких-либо трудностей с бизнесом, а вследствие так называемой "меры наказания".

В июле 2021-го в голове Эвангелоса что-то щелкнуло и он наконец сделал решительный шаг – пригласил Дэйна Мерфи. 36-летний американец получил должность генерального директора и перевернул все вверх дном — плоды его работы трансформировались в финал Чемпионшипа.

Мерфи можно назвать законченным романтиком. Несмотря на довольно молодой возраст, этот парень имеет богатый опыт, приобретенный в "Нью-Йорке Космос", "Реал Солт-Лейк" и "Ди Си Юнайтед". На Туманный Альбион его сперва позвал "Барнсли", после чего в печати начали обсуждать потрясающие результаты "шахтеров".

Дэйн Мерфи в центре внимания, фото - Getty Images

Дэйн является фанатом Moneyball – того самого подхода, впервые примененного Билли Бином в "Окленд Атлетикс" (кто видел фильм с Брэдом Питтом в главной роли, сразу поймет о чем мы). Система ориентирована на поиск эффективных и экономически выгодных игроков для перепродажи; к ней Мерфи добавил "мягкое ограничение" относительно подписания исполнителей, которым исполнилось более 26 лет. Как итог, в сезоне 2020/21 "Барнсли" собрал самый молодой состав лиги (средний возраст - 22,3) и в то же время финишировал пятым.

Скаутинг, принципы которого частично подсмотрены в "Ред Булл", глубокая аналитика и психологические навыки (футболисты четко осознают, что их могут отпустить в любой момент, главное – показать себя на 100 процентов) сделали Мерфи желанной персоной в глазах клубов. По финансам "Барнсли" - объективно небогатый (китайский инвестиционный фонд NewCity Capital упорно экономит), а здесь "подъехал" Эвангелос Маринакис, у которого денег куры не клюют, однако нет ума. Главное условие пребывания Дэйна в "Ноттингеме" - полный контроль над всеми процессами; в конце концов, только системность и планирование дают положительный импульс.

"Основное внимание уделяется спортивной и технической стороне, построению первой команды, академии и формированию философии, которых клуб будет придерживаться в долгосрочной перспективе. Моя роль охватывает все - коммерческую точку зрения, продажа билетов, маркетинг, поиск спонсоров, надзор за всеми подразделениями клуба с основным акцентом на техническую составляющую", - объяснил Мерфи. Учитывая, что еще до завершения нынешней кампании Дэйна признали лучшим гендиром первенства, "Ноттингем" сорвал джекпот.

Кит второй: стратег с жаждой комфорта

Если Мерфи взял на себя закулисные вопросы, то Стив Купер приступил к реализации задач прямо на поле. После 7 туров, в течение которых "Форест" набрал тот один зачетный балл, никто и не мечтал о повышении в классе. Да и до последних событий команда не верила в то, что с ней происходит — собственно, поэтому Купера английская пресса прозвала волшебником.

21 сентября тренер, известный сотрудничеством с молодежкой "Ливерпуля" и сборной Англии, а также продуктивным периодом в "Суонси" ("лебеди" дважды подряд запрыгнули в плейоф Чемпионшипа), принял вызов в Ноттингеме.

В первых пяти матчах под руководством Купера "Форест" не просто подал признаки жизни, а показал, что готов сражаться. Ничья и 4 победы подряд – как вам такое? Следующий отрезок, стартовавший в конце октября и продолжавшийся чуть больше месяца, сложился не слишком хорошо: победа над "Престоном" (3:0), фиаско против "Фулхэма" (0:4) и сразу 5 ничьих. Впрочем, здесь нужно учесть, что "лес" как раз соревновался с явными претендентами на выход - "Шеффилд Юнайтед" (1:1) и "Вест Бромвичем" (0:0), плюс столкнулись с крепкими середняками - КПР, "Редингом" и "Лутоном".

Как бы то ни было, "Ноттингем" уверенно набирал обороты: хорошо начал новый календарный год, а с начала февраля и до начала апреля зафиксировал 10-матчевую беспроигрышную серию (за исключением четвертьфинала кубка Англии, где торжествовал "Ливерпуль" 0:1). Итоговая картина выглядит так: Купер провел на мостике 44 поединка, из которых в 26 случаях получил максимальный результат; сюда же добавим 11 ничьих и 7 поражений.

Вот что сказал Фрэнк Кларк, культовый защитник "Форест": "Стив проделал отличную работу. Когда он пришел, то клуб находился очень низко. Мы были в нижней части лиги, у нас было одно очко после семи игр и команда выглядела очень плохо. Он омолодил состав, вернул болельщиков, они просто в восторге.Я думаю, что если у вас есть надежда, что клуб куда-то двигается, вы можете смириться со многими вещами (явный камень, брошенный в сторону Эвангелоса Маринакиса — прим. автора), которые сделал Стив. Я поражен атмосферой и давно не видел ничего подобного".

Отметим, что эксперты не жалеют Купера, то и дело сравнивая его работу в "Суонси" и "Ноттингем Форест". Претензии следующие: команда вяло смотрится в борьбе с прямыми соперниками (только одна победа против представителей лидирующей шестерки), не имеет плана "Б" и рискует пошатнуться в самый ответственный момент, как это случилось со Стивеном и валлийцами.

Тем не менее, сложно критиковать специалиста с 3-м нападением в лиге (73 гола; больше забили "Борнмут" - 74 и "Фулхэм" - 106) и 2-й защитой лиги (40 пропущенных, у "Борнмута" - 39). Одна из причин успеха кроется в тактической глубине: Купер использовал ряд рисунков - 5-4-1, 3-4-1-2, 5-3-2, 3-5-2, 4-2-3-1 и 3- 4-3. К примеру, Крис Хьютон, предыдущий наставник "Ноттингема", обычно манипулировал схемой 4-2-3-1, чем значительно облегчил задачу соперникам. Согласитесь, раскусить шаблонность (к тому же с не самыми квалифицированными футболистами) гораздо легче.

"Чтобы выиграть матч, нужно уметь все. Вы должны справиться со всеми видами атак со стороны соперника, будь то игра "в лоб" или более творческий подход. И вы также обязаны атаковать разными способами. Это как раз то, что мы делаем", - объяснил Стив.

Купер на постоянном контакте с Мерфи и тот выполняет прихоти. В мае 2017-го валлиец привел сборную Англии U-17 в финал чемпионата Европы, а через несколько месяцев выиграл юношеский Мундиаль — с Филом Фоденом, Калумом Хадсоном-Одои, Стивеном Сессеньоном и Джейдоном Санчо в обойме. Этого бы не произошло, если бы не был создан соответствующий микроклимат: Стивен окружил коллектив аналитиками, физиотерапевтами, психологами, в общем-то персоналом, который улучшил атмосферу в раздевалке и позволил игрокам думать о футболе. Это же повторилось в "Форест" — как бы это ни звучало, пока клуб действительно похож на клуб.

Кит третий: универсальный солдат

Купер и Мерфи значительно расширили ростер, причем он заметно "омолодился" по сравнению с прошлым сезоном (25,9 лет против 27,4). "Форест" пригласил 14 новичков, из которых только трое вышли за возрастные рамки "мягкого ограничения" (да и двое подписали контракт в качестве свободных агентов). На точечные приобретения было потрачено немногим более 5 миллионов евро, большая ставка сделана на арендуемых.

Что интересно, именно арендованные исполнители стали лидерами — отметим Филиппа Циркенагеля (Уотфорд) и Джеймса Гарнера (Манчестер Юнайтед). Оба парня организовали по 10 ассистов, благодаря чему стоят на пороге нового витка карьеры. Если на датчанина всерьез рассчитывают в "УВотфорде" ("Форест" пытается провернуть выкуп, но пока бесполезно), то 21-летнего Гарнера вообще носят на руках и прочат шанс на "Олд Траффорд". Почему бы и нет? Эрик тен Хаг точно не отказывается от молодежи.

На самом деле все молодцы, но мы не можем не выделить двигатель "лесников" - 21-летнего Бреннана Джонсона. Валийский вингер является воспитанником клуба, справедливо считается мегаталантом (уже "отмахал" более сотни матчей), а в этом году продемонстрировал шикарную форму: 19 голов и 9 результативных передач в 52 встречах. Молодой человек зажег и в розыгрыше 2020/21 (13 мячей, 14 ассистов), однако благодаря Куперу стал более универсальным — пробовался по всему фронту линии атаки, а также в центре и на фланге полузащиты.

Бреннан не боится ответственности и достаточно хорошо адаптирован к разным игровым сценариям: может протянуть мяч, самостоятельно создать потенциально опасный момент, спасти команду (пример - 1:1 против "Дерби Каунти" в августе 2021-го), отличается скоростью, техникой и , главное, логикой действий Это не ограниченный "бегунок", а полноценная боевая единица.

Transfermarkt оценил Джонсона в 15 миллионов евро - он является самым дорогим игроком "Ноттингема" и входит в десятку самых дорогих в лиге. Увидим, что будет дальше.

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"Ноттингем Форест" отсутствует в АПЛ 23 года. В 1999 году команда завершила футбольный год на последнем месте турнирной таблицы. Тогда болельщики буквально рыдали на стадионе и даже не догадывались, что им придется так долго ждать настоящего шанса возвращения. Клуб был в шаге от расформирования, прошел ад Лигой 1 (третий по знаковости дивизион Англии), оказался в собственности безразличного катарца Фаваза Аль-Хасави, а затем — безумного Маринакиса.

"Ноттингем" много страдал, однако наконец-то почти составил формулу успеха. Остался один штрих - впереди "Гаддерсфилд".