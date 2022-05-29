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Челси получит от Реала 18 млн евро за то, что Азар выиграл ЛЧ
Так написано в трансферном договоре
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Челси" активировал новый пункт в трансферном договоре вингера Эдена Азара с мадридским "Реалом", и получит за это немалую сумму.
В соглашении было прописано, что английский клуб получит 18 миллионов евро от испанцев, если те выиграют Лигу чемпионов до момента продажи или окончания контракта футболиста.
Как известно, общая сумма перехода в 2019 году оценивалась почти в 100 миллионов евро с учетом бонусов. За три сезона пребывания в "Реале" Азаров провел 66 матчей, в которых отметился 6 голами и 10 ассистами.
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