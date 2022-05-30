Легенда Ливерпуля. Сегодня отмечает День рождения Стивен Джеррард

Стивен Джордж Джеррард родился 30 мая 1980 года в Уистоне (Мерсисайд). Английский футболист и тренер, с ноября 2021 года – менеджер "Астон Виллы".

Джеррард играл за "Ливерпуль" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Большую часть клубной карьеры провел за "красных", играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника, атакующего центрального и оттянутого нападающего.

За всю карьеру на "Энфилде" он выиграл два Кубка Англии, три Кубка Футбольной лиги, два Суперкубка Англии, также по разу побеждал в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА и дважды выигрывал Суперкубок Европы.