Уже пересекался с Конте. Тоттенхэм объявил о трансфере полузащитника Интера

"Тоттенхэм" объявил о первом летнем трансфере.

Состав лондонского клуба пополнил опытный полузащитник Иван Перишич. 33-летний хорват подписал двухлетний контракт до 2024-го года. "Шпорам" он достался бесплатно, поскольку летом истек его контракт с "Интером".

???? “I’m really excited to start with the Spurs family”



Watch Ivan Perišić’s first interview as a Spurs player! ???? pic.twitter.com/ktsbfAUEiR