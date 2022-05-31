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Уже пересекался с Конте. Тоттенхэм объявил о трансфере полузащитника Интера
Достался бесплатно
Фото: Tottenham Hotspur Football Club
"Тоттенхэм" объявил о первом летнем трансфере.
Состав лондонского клуба пополнил опытный полузащитник Иван Перишич. 33-летний хорват подписал двухлетний контракт до 2024-го года. "Шпорам" он достался бесплатно, поскольку летом истек его контракт с "Интером".
???? “I’m really excited to start with the Spurs family”— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022
Watch Ivan Perišić’s first interview as a Spurs player! ???? pic.twitter.com/ktsbfAUEiR
В Лондоне Иван снова будет работать под крылом Антонио Конте. Ранее оба пересекались в миланском клубе. Также хорват успел поиграть за "Брюгге", "Боруссию" Д, "Вольфсбург" и "Баварию".
Перишич - универсал, который может сыграть слева как на позиции вингера, так и на позиции фулбека. В прошлом сезоне он отыграл 49 игр и совершил 19 результативных действий (10+9).
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