  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Уже пересекался с Конте. Тоттенхэм объявил о трансфере полузащитника Интера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже пересекался с Конте. Тоттенхэм объявил о трансфере полузащитника Интера

Англия
(1 голосов)

Достался бесплатно

Уже пересекался с Конте. Тоттенхэм объявил о трансфере полузащитника Интера

Фото: Tottenham Hotspur Football Club

UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" объявил о первом летнем трансфере.

Читайте такжеКонте останется в Тоттенхэме. Ему гарантировали усиление

Состав лондонского клуба пополнил опытный полузащитник Иван Перишич. 33-летний хорват подписал двухлетний контракт до 2024-го года. "Шпорам" он достался бесплатно, поскольку летом истек его контракт с "Интером".

В Лондоне Иван снова будет работать под крылом Антонио Конте. Ранее оба пересекались в миланском клубе. Также хорват успел поиграть за "Брюгге", "Боруссию" Д, "Вольфсбург" и "Баварию".

Перишич - универсал, который может сыграть слева как на позиции вингера, так и на позиции фулбека. В прошлом сезоне он отыграл 49 игр и совершил 19 результативных действий (10+9).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Перишич Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде