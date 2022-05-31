Мане не говорил руководству Ливерпуля, что хочет уйти

Нападающий "Ливерпуля" Садьо Мане не сообщал руководству клуба, что хочет уйти летом, сообщает Sky Sports.

В "Ливерпуле" ожидают, что "Бавария" свяжется по поводу трансфера 30-летнего футболиста. Сумма трансфера, которая удовлетворила бы "красных" – более 30 млн евро.

"Бавария" хочет предложить 30-летнему форварду контракт до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мане – главная цель Салихамиджича на лето. Он уже встречался с представителями игрока.

Садио провел в этом сезоне за "Ливерпуль" 51 матч, забил 23 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает сенегальца в 80 миллионов евро.