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Мане не говорил руководству Ливерпуля, что хочет уйти
Гризманн руководству "Атлетико" тоже не говорил
Фото: twitter.com/LFC
Нападающий "Ливерпуля" Садьо Мане не сообщал руководству клуба, что хочет уйти летом, сообщает Sky Sports.
В "Ливерпуле" ожидают, что "Бавария" свяжется по поводу трансфера 30-летнего футболиста. Сумма трансфера, которая удовлетворила бы "красных" – более 30 млн евро.
"Бавария" хочет предложить 30-летнему форварду контракт до 2025 года.
Ранее сообщалось, что Мане – главная цель Салихамиджича на лето. Он уже встречался с представителями игрока.
Садио провел в этом сезоне за "Ливерпуль" 51 матч, забил 23 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает сенегальца в 80 миллионов евро.
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