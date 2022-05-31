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Реал поборется с Челси за нападающего Манчестер Сити
После неудачи с Мбаппе "Мадрид" будоражит рынок
Фото: twitter.com/sterling7
"Реал" Мадрид заинтересован в услугах нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщает The Guardian. "Горожане" готовы отпустить англичанина.
У Рахима остался всего год по контракту с "Сити" и клуб рассмотрит предложения по форварду.
Отмечается, что в услугах нападающего также заинтересован "Челси".
В прошлом сезоне Рахим провел за "Челси" 47 матчей, забил 17 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 85 миллионов евро.
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