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Реал поборется с Челси за нападающего Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

После неудачи с Мбаппе "Мадрид" будоражит рынок

Реал поборется с Челси за нападающего Манчестер Сити

Фото: twitter.com/sterling7

Новина українською

"Реал" Мадрид заинтересован в услугах нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщает The Guardian. "Горожане" готовы отпустить англичанина.

У Рахима остался всего год по контракту с "Сити" и клуб рассмотрит предложения по форварду.

Отмечается, что в услугах нападающего также заинтересован "Челси".

В прошлом сезоне Рахим провел за "Челси" 47 матчей, забил 17 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 85 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
theguardian.com

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
31.05.2022 в 22:04
Стерлинг же дно.. Зачем??
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0
avatar
Дoбрый (землянин)
31.05.2022 в 21:43
Короче Перес пошёл во все тяжкие... Был бы свободен Обама и его купить собирались бы. И Левандовски подмели бы, аж бегом. Стерлинг... Видать совсем туго на рынке. Ну разве шо Мане с Кейном..
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
31.05.2022 в 22:05
Пачка денег в кармане жжет ляшку:))
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0
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