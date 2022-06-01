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Манчестер Юнайтед объявил об уходе полузащитника Погба

Англия
(1 голосов)

Вернется в "Ювентус"?

Манчестер Юнайтед объявил об уходе полузащитника Погба

Фото: manutd.com

Новина українською

Французский полузащитник Поль Погба покидает "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт команды.

"Красные дьяволы" не стали продлевать контракт с 29-летним футболистом, который закончился этим летом.

Погба оказался в структуре "МЮ" в 16-летнем возрасте. В 2012 году он ушел в "Ювентус", но вернулся в английскую команду в 2016 году. В общей сложности за "манкунианцев" француз отыграл 223 матча, в которых забил 39 голов и отдал 51 результативную передачи.

В составе "Манчестер Юнайтед" Поль становился победителем Кубка лиги (2016/17) и Лиги Европы в сезоне 2016/17. Ранее сообщалось, что главным претендентом на Погба является туринский "Ювентус".

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd

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