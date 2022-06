Роналду всё ещё может: PFA объявила номинантов на игрока сезона в Англии

Профессиональная футбольная ассоциация Великобритании (PFA) назвала номинантов на звание игрока сезона в АПЛ. В 6-ке трое из "Ливерпуля" и один из "Манчестер Сити".

В число 6 претендентов попали:

Who should win the 2021/22 PFA Men's Players' Player of the Year? #PFAPOTY