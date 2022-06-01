Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду всё ещё может: PFA объявила номинантов на игрока сезона в Англии
Сон в недоумении
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Профессиональная футбольная ассоциация Великобритании (PFA) назвала номинантов на звание игрока сезона в АПЛ. В 6-ке трое из "Ливерпуля" и один из "Манчестер Сити".
В число 6 претендентов попали:
- Харри Кейн – "Тоттенхэм";
- Криштиану Роналду – "Манчестер Юнайтед";
- Кевин де Брюйне – "Манчестер Сити";
- Вирджил ван Дейк – "Ливерпуль";
- Садио Мане – "Ливерпуль";
- Мохамед Салах – "Ливерпуль".
Who should win the 2021/22 PFA Men's Players' Player of the Year? #PFAPOTY— Squawka (@Squawka) June 1, 2022
Отметим, что в число претендентов на награду не попал лучший бомбардир прошлого сезона АПЛ – Сон Хын Мин из "Тоттенхэма".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Отец Конора Макгрегора – Зеленскому: Держи имя моего сына как можно дальше от своего еб***го рта
- Президент Украины рассказал, сколько ежедневно в войне с россией погибает украинских солдат
- Драмбаев: Наши военные ухаживали за дедушкой, а он им принес бутыль меда с гранатой
- Зинченко заинтересовал сразу два клуба АПЛ
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet