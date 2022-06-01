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Роналду всё ещё может: PFA объявила номинантов на игрока сезона в Англии

Англия
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Сон в недоумении

Роналду всё ещё может: PFA объявила номинантов на игрока сезона в Англии

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Профессиональная футбольная ассоциация Великобритании (PFA) назвала номинантов на звание игрока сезона в АПЛ. В 6-ке трое из "Ливерпуля" и один из "Манчестер Сити".

В число 6 претендентов попали:

  • Харри Кейн – "Тоттенхэм";
  • Криштиану Роналду – "Манчестер Юнайтед";
  • Кевин де Брюйне – "Манчестер Сити";
  • Вирджил ван Дейк – "Ливерпуль";
  • Садио Мане – "Ливерпуль";
  • Мохамед Салах – "Ливерпуль".

Отметим, что в число претендентов на награду не попал лучший бомбардир прошлого сезона АПЛ – Сон Хын Мин из "Тоттенхэма".

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В статье: Криштиану Роналду АПЛ игрок сезона pfa
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