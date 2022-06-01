Роналду всё ещё может: PFA объявила номинантов на игрока сезона в Англии

Профессиональная футбольная ассоциация Великобритании (PFA) назвала номинантов на звание игрока сезона в АПЛ. В 6-ке трое из "Ливерпуля" и один из "Манчестер Сити".

В число 6 претендентов попали:

Харри Кейн – "Тоттенхэм";

Криштиану Роналду – "Манчестер Юнайтед";

Кевин де Брюйне – "Манчестер Сити";

Вирджил ван Дейк – "Ливерпуль";

Садио Мане – "Ливерпуль";

Мохамед Салах – "Ливерпуль".

Who should win the 2021/22 PFA Men's Players' Player of the Year? #PFAPOTY — Squawka (@Squawka) June 1, 2022

Отметим, что в число претендентов на награду не попал лучший бомбардир прошлого сезона АПЛ – Сон Хын Мин из "Тоттенхэма".