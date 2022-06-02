Перестройка продолжается. Хуан Мата покидает МЮ после 8 лет в клубе

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе из клуба полузащитника Хуан Маты.

34-летний футболист покидает клуб в качестве свободного агента в связи истечением контракта.

Мата перешел в "МЮ" из "Челси" в январе 2014 года. С того времени он сыграл 285 матчей, в которых забил 51 мяч и отдал 47 результативных передач. Вместе с "красными дьяволами" он по разу выигрывал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

"Спасибо, что посвятил восемь лет своей карьеры "Юнайтед", Хуан. Все в клубе желают тебе всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении "красных".

Напомним, ранее "МЮ" покинули Поль Погба и Джесси Лингард.