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Салах высказался про финал ЛЧ: Не могу выразить словами, как сильно мы хотели вернуть этот трофей в Ливерпуль

Англия
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Это было слышно в предматчевых комментариях

Салах высказался про финал ЛЧ: Не могу выразить словами, как сильно мы хотели вернуть этот трофей в Ливерпуль

Фото: twitter.com/MoSalah

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался по поводу проигранного финала Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" (0:1). "Хочу чтобы следующий сезон начался уже завтра", – написал он в твиттер.

Перед матчем Салах говорил, что собирается отомстить "Мадриду" за финал в Киеве, когда "Ливерпуль" уступил "Реалу" (1:3).

"Не могу выразить словами, как сильно мы хотели вернуть этот трофей в Ливерпуль. Но все-таки нам это не удалось.

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Я не могу в достаточной мере отблагодарить болельщиков за поддержку. Это был очень долгий сезон, но часть меня хочет, чтобы следующий начался уже завтра", – написал Салах.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Мохамед Салах финал Лиги Чемпионов
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