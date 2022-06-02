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Салах высказался про финал ЛЧ: Не могу выразить словами, как сильно мы хотели вернуть этот трофей в Ливерпуль
Это было слышно в предматчевых комментариях
Фото: twitter.com/MoSalah
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался по поводу проигранного финала Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" (0:1). "Хочу чтобы следующий сезон начался уже завтра", – написал он в твиттер.
Перед матчем Салах говорил, что собирается отомстить "Мадриду" за финал в Киеве, когда "Ливерпуль" уступил "Реалу" (1:3).
I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN— Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022
"Не могу выразить словами, как сильно мы хотели вернуть этот трофей в Ливерпуль. Но все-таки нам это не удалось.
Я не могу в достаточной мере отблагодарить болельщиков за поддержку. Это был очень долгий сезон, но часть меня хочет, чтобы следующий начался уже завтра", – написал Салах.
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