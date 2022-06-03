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Вернется в родной клуб. Арсенал объявил об уходе Ляказетта
Француз покидает лондонский клуб спустя 5 лет
Фото: arsenal.com
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт завершает свой этап выступлений в английском клубе.
31-летний француз покинул команду в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба "канониров". Таким образом, Ляказетта получил статус свободного агента.
Александр пополнил ряды "Арсенала" летом 2017 года, перейдя из "Лиона" за 53 миллиона евро. С того времени форвард отыграл 206 матчей, в которых забил 71 мяч и оформил 36 голевых передач. В составе лондонского клуба ему удалось выиграть Кубок и Суперкубок Англии.
Ранее была информация о том, что Ляказетта вернется в "Лион". Добавим, что он является воспитанником французского клуба и до сих пор сохраняет 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Ткачей".
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