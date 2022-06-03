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Челси попросит за аренду Лукаку 20 миллионов фунтов в год
В "Интере" потянут?
Фото: Getty Images
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку намеревается в межсезонье сменить клуб, сообщает The Telegraph. Если переход и будет согласован, то это будет аренда с правом выкупа.
В "Челси" попросят за годичную аренду 29-летнего бельгийца 20 миллионов фунтов.
Сам бельгиец не хочет оставаться в клубе после провального сезона. Будущий клуб вряд ли потянет текущую зарплату Лукаку, поэтому ему также придется пойти на понижение оклада.
Летом 2021 года "Челси" заплатил за Ромелу 105 миллионов евро.
В прошлом сезоне бельгиец провел за "Челси" 44 матча, забил 15 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Ромелу в 85 миллионов евро.
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