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Челси попросит за аренду Лукаку 20 миллионов фунтов в год

Англия
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В "Интере" потянут?

Челси попросит за аренду Лукаку 20 миллионов фунтов в год

Фото: Getty Images

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку намеревается в межсезонье сменить клуб, сообщает The Telegraph. Если переход и будет согласован, то это будет аренда с правом выкупа.

В "Челси" попросят за годичную аренду 29-летнего бельгийца 20 миллионов фунтов.

Сам бельгиец не хочет оставаться в клубе после провального сезона. Будущий клуб вряд ли потянет текущую зарплату Лукаку, поэтому ему также придется пойти на понижение оклада.

Летом 2021 года "Челси" заплатил за Ромелу 105 миллионов евро.

В прошлом сезоне бельгиец провел за "Челси" 44 матча, забил 15 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Ромелу в 85 миллионов евро.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
telegraph.co.uk

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