Тоттенхэм может усилить полузащиту чешским хавбеком Вест Хэма

Лондонский "Тоттенхэм" летом может усилить полузащиту. Об этом передает Football Insider.

По данным источника, есть немалая вероятность, что состав "шпор" пополнит Томаш Соучек, ныне защищающий цвета "Вест Хэма". Футболист не спешит продлевать контракт с действующим клубом, а его отношения с Мойесом стали более прохладными.

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Текущий контракт Соучека с "Вест Хэмом" будет действителен еще два года. В прошлом сезоне он отыграл 51 гол, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.