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Тоттенхэм может усилить полузащиту чешским хавбеком Вест Хэма

Англия
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Интересный трансфер

Тоттенхэм может усилить полузащиту чешским хавбеком Вест Хэма

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" летом может усилить полузащиту. Об этом передает Football Insider.

По данным источника, есть немалая вероятность, что состав "шпор" пополнит Томаш Соучек, ныне защищающий цвета "Вест Хэма". Футболист не спешит продлевать контракт с действующим клубом, а его отношения с Мойесом стали более прохладными.

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Текущий контракт Соучека с "Вест Хэмом" будет действителен еще два года. В прошлом сезоне он отыграл 51 гол, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее "Тоттенхэм" усилил состав футболистом миланского "Интера".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Томаш Соучек
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