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Мбаппе второй лучший дриблер прошлого сезона из топ-5 лиг. Первый – игрок Ньюкасла
Траоре занял третье место, практически не играя во второй половине сезона за "Барселону"
Фото: twitter.com/NUFC
Goal.com опубликовал список из топ-5 лучших дриблеров прошлого сезона топ-5 лиг. Первый – Аллан Сен-Максимен из "Ньюкасла", у него 150 удачных обводок.
Француз опередил Килиана Мбаппе со 112 обводками и Адама Траоре ("Барселона", "Вулверхэмптон") 107 обводок.
The players with the most completed dribbles in Europe's top five leagues this season ???? pic.twitter.com/E0PtQtGo2U— GOAL (@goal) June 3, 2022
На четвертом месте нападающий "Милана" Рафаэл Леау с 98 обводками, а замкнул пятерку автор гола в финале Лиги чемпионов Винисиус Жуниор ("Реал").
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