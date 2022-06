Мбаппе второй лучший дриблер прошлого сезона из топ-5 лиг. Первый – игрок Ньюкасла

Goal.com опубликовал список из топ-5 лучших дриблеров прошлого сезона топ-5 лиг. Первый – Аллан Сен-Максимен из "Ньюкасла", у него 150 удачных обводок.

Француз опередил Килиана Мбаппе со 112 обводками и Адама Траоре ("Барселона", "Вулверхэмптон") 107 обводок.

The players with the most completed dribbles in Europe's top five leagues this season ???? pic.twitter.com/E0PtQtGo2U