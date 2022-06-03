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Мбаппе второй лучший дриблер прошлого сезона из топ-5 лиг. Первый – игрок Ньюкасла

Англия
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Траоре занял третье место, практически не играя во второй половине сезона за "Барселону"

Мбаппе второй лучший дриблер прошлого сезона из топ-5 лиг. Первый – игрок Ньюкасла

Фото: twitter.com/NUFC

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Goal.com опубликовал список из топ-5 лучших дриблеров прошлого сезона топ-5 лиг. Первый – Аллан Сен-Максимен из "Ньюкасла", у него 150 удачных обводок.

Француз опередил Килиана Мбаппе со 112 обводками и Адама Траоре ("Барселона", "Вулверхэмптон") 107 обводок.

На четвертом месте нападающий "Милана" Рафаэл Леау с 98 обводками, а замкнул пятерку автор гола в финале Лиги чемпионов Винисиус Жуниор ("Реал").

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В статье: Адама Траоре Аллан Сан-Максимен Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Рафаэль Леао
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