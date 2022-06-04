Фанаты Манчестер Юнайтед признали Роналду лучшим игроком команды в сезоне

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду был признан лучшим игроком команды в прошлом сезоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

За своего кандидата можно было голосовать в клубном приложении или на сайте. Португалец собрал самый большой процент поддержки.

Это четвертая похожая награда Роналду в составе “манкунианцев”. Ранее он получал ее в сезонах 2003/2004 гг., 2006/2007 гг. и 2007/2008 гг. Конкуренцию Криштиану по количеству таких номинаций может составить только Де Хеа – у него тоже их четыре.

Напомним, что Роналду вернулся на Олд Траффорд в конце августа прошлого года, перейдя из Ювентуса за 15 миллионов евро (без учета бонусов). На счету Криштиану 24 гола и три ассиста в 38 матчах во всех турнирах в сезоне 2021/22 гг..

Отметим, что также проходил опрос среди футболистов "Манчестер Юнайтед" и они выбрали Де Хеа, как лучшего игрока предыдущего сезона.