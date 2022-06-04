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МЮ и Барселона договариваются о трансфере полузащитника. Сумма сделки – 80 миллионов евро
Френки Де Йонг важен для нового главного тренера Юнайтед
Фото: Vandaag Inside
"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" близки к согласованию сделки о переходе полузащитника последних Френки Де Йонга. Как сообщает Diario Sport, сумма трансфера составит 80 миллионов евро.
По информации издания, обсуждение сделки началось более месяца назад, с назначением на должность главного тренера "Манчестера" Эрика тен Хага. Для нового коуча "Юнайтед", работавшего с Де Йонгом в "Аяксе", подписание полузащитника является приоритетом.
Среди игроков, рассматриваемых "МЮ" в качестве альтернативы Френки: Сергей Милинкович-Савич из "Лацио". Однако же, на данном этапе переговоров решение остается за Де Йонгом.
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