МЮ и Барселона договариваются о трансфере полузащитника. Сумма сделки – 80 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" близки к согласованию сделки о переходе полузащитника последних Френки Де Йонга. Как сообщает Diario Sport, сумма трансфера составит 80 миллионов евро.

По информации издания, обсуждение сделки началось более месяца назад, с назначением на должность главного тренера "Манчестера" Эрика тен Хага. Для нового коуча "Юнайтед", работавшего с Де Йонгом в "Аяксе", подписание полузащитника является приоритетом.

Среди игроков, рассматриваемых "МЮ" в качестве альтернативы Френки: Сергей Милинкович-Савич из "Лацио". Однако же, на данном этапе переговоров решение остается за Де Йонгом.