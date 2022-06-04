  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ и Барселона договариваются о трансфере полузащитника. Сумма сделки – 80 миллионов евро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ и Барселона договариваются о трансфере полузащитника. Сумма сделки – 80 миллионов евро

Англия
(1 голосов)

Френки Де Йонг важен для нового главного тренера Юнайтед

МЮ и Барселона договариваются о трансфере полузащитника. Сумма сделки – 80 миллионов евро

Фото: Vandaag Inside

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" близки к согласованию сделки о переходе полузащитника последних Френки Де Йонга. Как сообщает Diario Sport, сумма трансфера составит 80 миллионов евро.

По информации издания, обсуждение сделки началось более месяца назад, с назначением на должность главного тренера "Манчестера" Эрика тен Хага. Для нового коуча "Юнайтед", работавшего с Де Йонгом в "Аяксе", подписание полузащитника является приоритетом.

Среди игроков, рассматриваемых "МЮ" в качестве альтернативы Френки: Сергей Милинкович-Савич из "Лацио". Однако же, на данном этапе переговоров решение остается за Де Йонгом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде